Komt er nog een concurrent voor Hendrik Van Crombrugge bij Racing Genk? "Zo kan je het seizoen niet beginnen"

Na het vertrek van Mike Penders is Hendrik Van Crombrugge opnieuw de nummer één in doel bij Racing Genk. Zijn doublure is slechts 17 jaar oud, wat de Limburgse club ertoe aanzet om een nieuwe doelman aan te trekken

Aangekomen bij KAS Eupen in 2013, verliet Hendrik Van Crombrugge de Panda's zes jaar later om naar Anderlecht te gaan. Na verloop van tijd belandde hij er op de bank, ten koste van de Nederlander Bart Verbruggen. Ondanks diens vertrek, koos Van Crombrugge er twee jaar geleden voor om te vertrekken uit Brussel.

Hij koos voor een avontuur bij Racing Genk. Daar hoopte hij wel vast de eerste keuze onder de lat te kunnen zijn. Maar ook bij Genk moest hij vaker wel dan niet toekijken vanop de bank voor zowel Maarten Vandevoordt als Mike Penders.

Ondertussen zijn die twee vertrokken, Penders werd het afgelopen seizoen nog gehuurd van Chelsea maar zal niet terugkeren naar Racing Genk. Hendrik Van Crombrugge zou daarvan willen profiteren. Het was dan ook hij die het doel verdedigde tijdens de eerste vriendschappelijke wedstrijd van de Limburgers, die met 0-1 gewonnen werd tegen Fortuna Sittard.

Racing Genk op zoek naar een tweede doelman

Op dit moment is Lucca Brughmans, een groot talent van amper zeventien jaar die vorig seizoen elf wedstrijden heeft gespeeld met Jong Genk in de Challenger Pro League, tweede doelman van de Limburgers. Maar dat is volgens coach Thorsten Fink geen ideale situatie, zo vertelde hij aan Het Belang van Limburg.

"Het is duidelijk dat we het seizoen niet kunnen beginnen met een 17-jarige als tweede keeper", verklaarde hij. Genk zou dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe doelman die Van Crombrugge zou kunnen uitdagen. Is het statuut als nummer één opnieuw van korte duur voor Van Crombrugge? Afwachten wie er in Genk neerstrijkt de komende weken.