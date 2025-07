KRC Genk moet middenvelder teleurstellen: 'geen plaats meer in de A-kern'

KRC Genk is momenteel op stage in Duitsland. Aziz Ouatarra is niet mee, hij maakt voorlopig deel uit van de groep bij Jong Genk.

KRC Genk is ondertussen ook op oefenstage vetrokken, richting Duitsland. De Limburgers gingen naar het Hotel Klosterpforte in Marienfeld. Coach Thorsten Fink nam 27 spelers mee op stage. Naar Aziz Ouatarra moet er in Duitsland niet gezocht worden. Hij blijft in België. Het Belang van Limburg meldt dat hij momenteel deel uitmaakt van de groep bij Jong Genk. De 24-jarige middenvelder kwam in 2022 over van Hammarby. De Ivoriaan kon niet echt overtuigen in Genk en werd afgelopen seizoen uitgeleend aan KV Mechelen. Nu is hij dus weer in Limburg, al is er in de A-kern geen plaats meer voor hem. Aangezien zijn contract na volgend seizoen afloopt, lijkt de meest logische oplossing dat hij deze zomer verkocht wordt. Zijn marktwaarde wordt op één miljoen euro geschat.