Lommel SK pakt uit met wel héél opmerkelijke transfer: 36-jarige spits die kanker overwon en eigenlijk al gestopt was

Ralf Seuntjens (36) zet zijn carrière verrassend voort in België. De Nederlandse spits leek zijn schoenen aan de haak te hangen na zijn vertrek bij De Graafschap, maar is teruggekomen op dat besluit. Binnenkort tekent hij een contract bij Lommel SK, dat uitkomt in de Challenger Pro League.

De voorbije weken hing zijn toekomst al in de lucht. Tijdens de Nederlandse play-offs twijfelde Seuntjens openlijk over zijn afscheid van het profvoetbal. Na het missen van een cruciale penalty tegen FC Dordrecht leek het boek definitief dicht. Toch stonden er nadien meteen clubs klaar om hem alsnog te verleiden tot een verlengd verblijf op de velden. Onder meer Vitesse en FC Eindhoven informeerden bij de ervaren targetman. Ook een overgang naar het amateurvoetbal bij De Treffers werd besproken. Maar het was de oproep van Jeffrey van As, technisch directeur bij Lommel en een oude bekende uit het Nederlandse voetbal, die uiteindelijk de doorslag gaf, weet HBvL. Lommel ziet in Seuntjens een ideale mentorfiguur én een krachtig breekijzer in de strijd om promotie. Met zijn ervaring moet hij onder meer de jonge Jason van Duiven (ex-PSV) begeleiden. De City Football Group-club wil met een mix van talent en ervaring eindelijk de sprong maken naar de Belgische hoogste klasse. Opmerkelijk is dat Seuntjens drie jaar geleden nog vocht tegen lymfeklierkanker. Zijn terugkeer op het veld en zijn prestaties sindsdien – onder meer in Japan bij FC Imabari en recent bij De Graafschap – maken zijn verhaal er des te indrukwekkender op. De "Seun of God", zoals hij liefkozend wordt genoemd in Nederland, blijft dus verder schrijven aan zijn unieke carrière. Voor Seuntjens wordt Lommel zijn achtste club, na eerdere passages bij onder meer NAC Breda, VVV-Venlo en Telstar. De medische keuring volgt snel, waarna hij een contract voor één seizoen zal ondertekenen. Belgische voetballiefhebbers mogen zich alvast opmaken voor een nieuwe cultfiguur in de Challenger Pro League.