OH Leuven heeft assistkanon in het vizier: heel gegeerde jeugdinternational

OH Leuven heeft Raki Aouani, een 20-jarige flankaanvaller van Étoile du Sahel, stevig in vizier. De Tunesische jeugdinternational was dit seizoen in eigen land dé assistkoning, met 9 assists in 28 competitiewedstrijden.

Aouani geniet niet alleen in België belangstelling. Ook Franse clubs als SCO Angers en Stade Rennais volgen hem nauwgezet, net als andere Belgische en Russische teams. OH Leuven zou met scherpe interesse in dat lijstje staan.

De jongeling heeft een contract tot 2026 bij Étoile du Sahel, inclusief een vrijgaveclausule van circa 750 000 euro. Zijn marktwaarde wordt momenteel op ongeveer 700 000 euro geschat.

Aouani is voornamelijk rechtsbuiten, maar kan ook op links of als centrumspits uit de voeten. Hij is 1,79 m lang, voetbalt rechts en scoorde dit seizoen 3 doelpunten naast zijn 9 assists.

De speler nam deel aan het U20 WK in Argentinië in 2023 en is een vaste waarde in de Tunesische U20‑selectie. Bij zijn club heeft hij inmiddels meer dan 20 optredens in de hoogste klasse van het Tunesische voetbal achter zijn naam staan.

Volgens waarnemers staat Aouani bovenaan de prioriteitenlijst bij OH Leuven. De club bekijkt daarnaast ook andere wingers, maar Aouani's passing én jonge leeftijd maken hem een topkandidaat voor een zomertransfer.