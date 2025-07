Genk-coach Thorsten Fink neemt drastische beslissing: speler moet vertrekken

Aziz Ouattara is niet mee op zomerstage met KRC Genk. De Ivoriaanse middenvelder zit niet in de selectie die afreisde naar het Duitse Marienfeld, waar de Limburgers zich voorbereiden op een cruciale start van het seizoen.

De afwezigheid van Ouattara is opvallend, maar niet geheel onverwacht. De 22-jarige middenvelder werd vorig seizoen uitgeleend aan KV Mechelen, waar hij ondanks wisselvallige prestaties toch geregeld speelminuten kreeg. Een vervolg in Mechelen kwam er echter niet.

Ouattara kwam in januari 2022 over van het Zweedse Hammarby IF. Genk betaalde toen zo’n 3 miljoen euro voor zijn diensten, in de hoop een nieuw fysiek powerhouse op het middenveld binnen te halen. Maar een echte doorbraak bleef uit.

Onder de nieuwe coach Thorsten Fink lijkt Ouattara nu definitief uit beeld. De middenvelder kreeg te horen dat hij zich deze zomer mag richten op een transfer. Tot dan traint hij mee met Jong Genk, dat intussen ook de voorbereiding opstartte.

Genk wil snel duidelijkheid over zijn toekomst, want de club mikt op een hertekend middenveld richting de Europa League-voorrondes. Fink wil daarbij enkel spelers meenemen die in zijn plannen passen.

Ouattara ligt nog tot 2026 onder contract in de Cegeka Arena, maar een vertrek lijkt onafwendbaar. Genk hoopt nog een deel van de investering te recupereren via een transfer, al wordt dat geen eenvoudige klus.