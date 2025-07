Publiekslieveling Club Brugge dacht aan vertrek: "Ik was niet tevreden"

Romeo Vermant verlengde onlangs zijn contract bij Club Brugge. Hij kon dat ook eerder doen, maar was er toen nog niet helemaal uit.

Romeo Vermant maakte zich tijdens de bekerfinale van afgelopen seizoen populair. De spits van Club Brugge scoorde twee doelpunten, terwijl hij in de play-offs zes keer raak trof.

In april kreeg hij al de kans om zijn contract te verlengen, maar wachtte af. Dat was een bewuste keuze Uiteindelijk tekende hij in juni bij tot de zomer van 2028.

"Ik miste vorig seizoen bij momenten misschien wel wat vertrouwen van de club", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik had een duidelijk signaal nodig dat ze in mij geloofden. Het is pas de laatste twee maanden dat ik veel minuten kreeg."

"Voordien was ik niet tevreden en lagen de kaarten anders. Ik wilde op dat moment misschien wel weg bij Club Brugge. Het was frustrerend dat ik weinig kansen kreeg, want ik wist dat ik de capaciteiten had om ze te grijpen als ze kwamen."

"Toen het contractvoorstel er lag, wilde ik mij eerst concentreren op de rest van het seizoen. De bekerfinale en de titelstrijd kwamen nog. Ik had schrik dat het mij te veel zou afleiden. Daarna begin je pas echt na te denken", klinkt het nog. Het vertrouwen dat Club hem gaf was belangrijk. Vermant wil vooral zoveel mogelijk speelminuten.