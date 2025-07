Real Madrid klaagt nog voor start van het seizoen en doet verzoek aan La Liga

Real Madrid heeft officieel bij de Spaanse voetbalbond LaLiga aangeklopt met het verzoek om hun competitiestart uit te stellen. De reden: het drukke speelschema door deelname aan het WK voor clubs, dat hun zomerplanning compleet overhoop haalt.

Volgens The Athletic maakt de club zich zorgen over de beperkte rustperiode voor hun spelers. De Madrileense topclub speelt op 19 augustus normaal gezien zijn openingswedstrijd tegen Osasuna. Maar door hun lange aanwezigheid op het WK voor clubs is de selectie pas laat vrij. Hierdoor krijgen de spelers nauwelijks vakantie, en dat baart de technische staf zorgen. Real vraagt daarom om enkele dagen extra voor de start van hun seizoen.

Volgens de internationale spelersvakbond FIFPro hebben profvoetballers recht op minstens vier weken vakantie. Maar Real Madrid zou zijn spelers al begin augustus opnieuw op het trainingsveld willen zien. Door die korte tussenperiode wordt de richtlijn van FIFPro sowieso niet gehaald.

Als LaLiga gehoor geeft aan het verzoek, zou Real pas op 24 augustus aan het seizoen beginnen, met een duel tegen promovendus Real Oviedo. Dat zou Real voldoende ademruimte geven, zeker als het de finale van het WK voor clubs bereikt. In dat scenario blijft er amper hersteltijd over tussen het toernooi en de start van de competitie.

Real Madrid is overigens niet de enige topclub die worstelt met het overvolle schema. Eerder klopten ook Manchester City en Chelsea aan bij de Premier League om hun openingswedstrijden te verplaatsen, maar daar kregen ze nul op het rekest. De Engelse bond vond dat clubs zich maar moeten aanpassen aan het internationale speelschema.

Intussen focust Real zich op het WK voor clubs. De halve finale tegen Paris Saint-Germain staat woensdag op het programma. Chelsea neemt het in de andere halve finale op tegen Fluminense. Manchester City, dat ook deelnam, werd verrassend vroeg uitgeschakeld en heeft inmiddels al vakantie.