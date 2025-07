Rode Duivel speelt zich serieus in de kijker: Europese topclubs staan in de rij

Koni De Winter trekt de interesse van grote Europese clubs. Het jonge talent zou binnenkort een nieuwe stap in zijn carrière kunnen zetten.

Na een succesvol seizoen bij Genoa in de Serie A trekt Koni De Winter heel wat aandacht. Verschillende grote clubs volgen de situatie van de Rode Duivel op de voet.

Er zou interesse zijn vanuit de Premier League. Manchester United, Tottenham, West Ham en Wolverhampton zouden volgens CaughtOffside in de race zijn. West Ham lijkt echter het meest concreet: de club ziet in hem een ideaal profiel voor het spelsysteem van Graham Potter.

Aan de Duitse kant zouden ook Bayern München en Borussia Dortmund gecharmeerd zijn door de centrale verdediger. Maar dat is nog niet alles, in Italië zouden Inter Milan, Napoli en Roma geïnteresseerd zijn.

Zoals u kunt zien, het is duidelijk dat er geen tekort is aan interesse voor Koni De Winter. Op dit moment staat hij onder contract bij Genoa tot 30 juni 2028, de Belgische speler zou binnenkort een belangrijke beslissing kunnen nemen over zijn toekomst.

Zijn marktwaarde is nog nooit zo hoog geweest. De Antwerpenaar is volgens Transfermarkt 22 miljoen euro waard, wat tien miljoen meer is dan toen hij bij de Italiaanse club kwam.