"Sclessin opnieuw laten trillen": Standard-aanwinst maakt grote beloftes bij eerste interview

Adnane Abid was de eerste aanwinst van Standard uit het tijdperk-Wilmots. De 21-jarige middenvelder tekende met het hart en niet alleen met het hoofd. "Ik kom uit Verviers. In onze streek gaat het over één club: Standard. Dit is speciaal, dit voelt als thuiskomen."

Abid is geen onbekende in het Belgische voetbal. Hij genoot zijn opleiding bij Eupen en Genk, waar hij ook zijn debuut in het profvoetbal maakte. Na een knappe campagne bij Patro Eisden vorig seizoen, komt de doorbraak nu op het hoogste niveau. Maar dat pad liep niet zonder hobbels.

Toen hij net was doorgeschoven naar de A-kern van Genk, sloeg het noodlot toe: een zware knieblessure gooide roet in het eten. “Die blessure heeft me gevormd, ook mentaal. Ik moest een stap terugzetten, maar ik wist: mijn tijd komt nog. En hier sta ik nu.”

Ongeziene sfeer in Sclessin

De transfer naar Standard raakte Abid diep, ook persoonlijk. “Mijn oom, een grote Standard-supporter, is een maand geleden overleden. Ik tekende een week later bij zijn favoriete club. Dat maakt dit alles nog betekenisvoller. Voor hem wil ik slagen.”

Hoewel hij nog geen minuut in een vol Sclessin speelde, kent hij het stadion als zijn broekzak. “Ik ben er vaak geweest als toeschouwer. De sfeer is ongezien in België. Zelfs San Siro of Bernabéu kunnen niet tippen aan wat Sclessin doet op topdagen. Daar wil ik deel van uitmaken.”

Abid moet bij Standard creativiteit en lef brengen. Een drukke rol, maar dat deert hem niet. “Ik voel die druk niet echt. Mijn spel draait om vrijheid, om initiatief. Als ik beslissend kan zijn en Standard mee naar de top zes kan brengen, dan is het seizoen geslaagd. En dat is het doel.”