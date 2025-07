Dender oefent tegen Nederlandse eersteklasser, doelman gaat in de fout

Dender heeft woensdag een oefenwedstrijd gespeeld tijdens de voorbereidingsstage. Dit keer was het Nederlandse FC Groningen te sterk met 0-2.

Dender is op oefenstage in het Nederlandse Delden. Daar bereidt het zich voor op het komende Jupiler Pro League-seizoen, nadat het tijdens de vorige campagne tot verbazing van velen het behoud kon verzekeren.

Op woensdag speelden de troepen van trainer Vincent Euvrard een oefenwedstrijd tegen FC Groningen, een team dat tijdens het afgelopen Eredivisie-seizoen op de dertiende plaats eindigde.

Dender verloor met 0-2. In de eerste helft werd de score geopend na een hoekschop waarbij doelman Dietsch er niet al te best uitzag. Na de pauze verdubbelde Groningen de score via Mendes.

Zoals gewoonlijk gooide Euvrard zijn team volledig door elkaar in de tweede helft. Heel wat jongens kregen hun kans, al waren er met de geblesseerden Mo Berte en Bruny Nsimba ook wel de nodige afwezigen.

Zaterdag speelt Dender nog een tweede oefenpot tegen Heracles uit Almelo. Dender heeft nog iets meer dan twee weken vooraleer het aan de Jupiler Pro League begint. Het opent zijn seizoen met een thuiswedstrijd op zaterdag 26 juli. De tegenstander van die dag is Cercle Brugge.