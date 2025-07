FIFA publiceert nieuwe ranglijst, Rode Duivels nog steeds mooi in top tien

Wereldvoetbalbond FIFA heeft de nieuwe ranglijst gepubliceerd voor voetbalnaties. Daarin blijven de Rode Duivels in de top tien postvatten. Ze pronken nog steeds op de achtste plaats.

Je kan er zoveel waarde aan hechten als je zelf wil, maar wereldvoetbalbond FIFA heeft op donderdag haar nieuwe rangschikking gepubliceerd. Daarin staat ons land op de achtste plaats.

Dat is dezelfde plek als bij de vorige rangschikking in april. Sindsdien hebben de Belgen slechts twee partijen afgewerkt. Een gelijkspel tegen Noord-Macedonië (1-1) en een thuiszege tegen Wales (4-3).

De ranglijst wordt nog steeds aangevoerd door Argentinië. De Zuid-Amerikaanse wereldkampioen wordt achternagezeten door Europees kampioen Spanje. Frankrijk, de wereldkampioen uit 2018, vervolledigt de top drie.

In de volledige top tien zijn er een aantal wijzigingen te melden. Nederland en Portugal wisselen onderling van plek. Nederland staat nu zevende, de Portugezen één plekje hoger. Kroatië is de enige nieuwkomer in de top tien.

Wie uit de top tien verdwijnt, is Italië. Zij zakken van de negende plaats naar nummer elf in de rangschikking. De grootste stijger is Costa Rica. Zij schuiven veertien plaatsen op en zijn nu terug te vinden op plek veertig.