Gaat Ivan Leko net als bij Standard verrassen bij de Buffalo's?

De Gentse kern begint langzaamaan te begrijpen met wie ze te maken hebben met Ivan Leko. Deze tussenseizoensovergang kan ook gunstig zijn voor sommige jongeren. Daar wil de coach zeker graag mee werken, zoveel is nu al duidelijk.

Ivan Leko verbergt het niet: hij wacht nog op versterking bij AA Gent. De Buffalo's hebben tot nu toe slechts één speler getransfereerd, Wilfried Kanga, die goed bekend is bij de nieuwe T1 van Gent. Vooral in de aanvallende sector wil de Kroatische coach dingen veranderen.

"We hebben meer kwaliteit nodig. Meer doelpunten en beslissende passes. In België moet je 70 doelpunten maken om een goed seizoen te hebben. En we hebben niet genoeg spelers in onze kern om dat aantal te bereiken."

Meer kwaliteit nodig voorin?

"Met Wilfried Kanga hebben we nu meer concurrentie, Max Dean keert terug, maar het gaat niet alleen om de aanvallers. De middenvelders moeten meer scoren, de vleugelspelers ook, en dat was vorig seizoen niet het geval", legde Ivan Leko uit aan Het Nieuwsblad.

Bij Standard moest Ivan Leko zich ook aanpassen aan zijn kern. Dit bracht jongeren zoals Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Matthieu Epolo of Léandre Kuavita tot bloei in het eerste elftal. Bij Gent zijn er ook kwaliteitsvolle jongeren: het U23-team is net kampioen geworden in Eerste Amateur om volgend seizoen in Eerste Klasse B te spelen.

Een plaats voor de jongeren?

Een lokale jongere, Tibe De Vlieger, maakte indruk op Leko door de beste resultaten te behalen bij de fysieke preseason-tests. "Ik wist niet dat hij deze fysieke capaciteiten had. Dat speelt natuurlijk in zijn voordeel. Ik hou van slimme jongeren die snel dingen oppikken."

Het profiel van Mohammed El Adfaoui, een 17-jarige spelmaker, heeft Leko ook gecharmeerd: "Hij heeft een goede linkervoet en hij speelt verticaal. Fysiek is hij erg goed voor zijn leeftijd. Ik ben aangenaam verrast. Maar hij is jong, dus het is normaal dat hij ups en downs heeft."