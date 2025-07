Club Brugge knoopt onderhandelingen aan met eigen speler na afspringen transfer

Club Brugge gaat werk maken van een contractverlenging voor Bjorn Meijer. De linksachter zag enkele weken geleden zijn transfer naar Feyenoord op het laatste moment afspringen, maar lijkt nu op weg naar een langer verblijf in het Jan Breydelstadion.

Feyenoord had nochtans een akkoord met Club Brugge voor een transfersom van zes miljoen euro, plus bonussen. Meijer legde met succes zijn medische testen af en stond klaar om een vierjarig contract te tekenen. Maar de deal werd uiteindelijk toch afgeblazen.

De reden? De Rotterdammers wilden onmiddellijk beschikken over een fitte linksachter met het oog op hun kwalificatiecampagne voor de Champions League. Meijer was echter nog met vakantie na zijn deelname aan het EK U21 en zou pas later inzetbaar zijn. Dat was voor Feyenoord een dealbreaker.

Voor Club Brugge betekent het mislopen van de transfer een kans om Meijer opnieuw in het sportieve project te integreren. De Nederlander heeft nog een contract tot juni 2026, maar blauw-zwart wil nu al anticiperen met een voorstel tot verlenging.

De gesprekken met Meijer worden binnenkort opgestart. Club Brugge gelooft nog steeds in het potentieel van de 22-jarige verdediger, die in 2022 overkwam van FC Groningen en intussen al meer dan 80 matchen speelde voor de West-Vlamingen.

Het valt nog af te wachten of Meijer bereid is zijn toekomst verder aan Club Brugge te verbinden. Maar na de afgeketste transfer lijkt een nieuw contract plots weer een logische stap voor beide partijen.