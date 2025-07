📷 KRC Genk maakt nieuwe thuis- en uitshirts bekend: 'De mijne(n) en de uwe'

Genk heeft donderdagochtend haar nieuwe thuisshirt en uitshirt voorgesteld voor het seizoen 2025-2026. Dat gebeurde met een opvallende campagneslogan: 'De mijne(n) en de uwe'. Daarmee verwijst de club niet alleen naar het mijnverleden van de stad, maar ook naar de verscheidenheid die Genk typeert.

Zaterdag trekt de eerste ploeg het nieuwe shirt voor het eerst aan tijdens de galawedstrijd tegen Rayo Vallecano op de jaarlijkse fandag. De campagne draait om verbondenheid en herkenbaarheid.

In de bijhorende videospot, ingesproken door Genkenaar Alessandro, worden authentieke Genkse scènes getoond. Van oud-mijnwerkers tot jonge fans, van typische Genkse eetgewoontes tot het zingen op Tribune Zuid: de club benadrukt dat blauw-wit meer is dan een kleur, het is een identiteit.

Het thuisshirt blijft trouw aan de klassieke clubkleuren, met subtiele accenten die knipogen naar de typische kruisstructuren van de mijnschachten. De shirts werden ontworpen in samenwerking met Nike, en kwamen tot stand in overleg met supportersverenigingen OSV en Tribune Zuid.

“Onze shirts zijn meer dan sportkledij", legt Sem Franssen, Head of Business bij KRC Genk, uit. “Ze staan symbool voor wie we zijn als club én als stad. In Genk spreken we meer dan honderd talen, maar in blauw en wit zijn we één. Die boodschap wilden we krachtig uitdragen.”

Met de slogan ‘de mijne(n) en de uwe’ speelt de club in op het Genkse taalgebruik én op het gevoel van samenhorigheid dat de club en haar fans verbindt. Of je nu van hier bent of van elders, op het veld en op de tribunes is iedereen Genkenaar.

De nieuwe shirts zijn vanaf vandaag te koop in de clubshop en online. Fans die het shirt voor het eerst in actie willen zien, kunnen zaterdag afzakken naar de Cegeka Arena voor de galawedstrijd tegen het Spaanse Rayo Vallecano.