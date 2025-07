Een van de beste Rode Duivels van vorig seizoen wordt beloond door zijn club

Matz Sels staat hoogstwaarschijnlijk op het beste niveau van zijn al rijke carrière. Met Nottingham Forest heeft de Rode Duivel de Premier League Golden Glove gewonnen, wat de prijs is voor de keeper met de meeste clean sheets (13 gedurende het seizoen).

Nottingham Forest heeft lange tijd gestreden voor een Europees ticket, en zelfs voor de Champions League, voordat ze uiteindelijk struikelden en tevreden moesten zijn met een mooie 7e plaats. Het recente besluit van de UEFA met betrekking tot Crystal Palace zal het echter waarschijnlijk mogelijk maken voor het team van Sels om in Europa te spelen.

En dat zal gebeuren met Matz Sels: Nottingham Forest heeft aangekondigd dat hun laatste verdedigingslinie een nieuw contract heeft getekend. Volgens diverse Engelse bronnen, waaronder de BBC en Sky Sports, betreft het echter geen verlenging maar een salarisverhoging: Sels blijft verbonden aan Nottingham tot 2027.

BREAKING: Nottingham Forest keeper Matz Sels has agreed a new contract at the club 🚨 pic.twitter.com/E1GiNz3BG5