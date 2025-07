Na vijf jaar bij Union SG: groot nieuws voor Christian Burgess

Christian Burgess is een bekend gezicht bij Union Saint-Gilloise. Hij zal volgend seizoen weer een stap vooruit zetten.

Sinds het vertrek van Anthony Moris, is Christian Burgess nu de enige speler in de kern, samen met Guillaume François, die ervaring heeft opgedaan in 1B met Union (en toevallig ook Sébastien Pocognoli die destijds als speler aanwezig was bij de promotie naar 1A).

Met Moris heeft Union een leider verloren, hij droeg zelfs de aanvoerdersband. Daardoor moest Poco op zoek naar zijn nieuwe drager. Twee dagen voor de Supercup tegen Club Brugge heeft hij zijn beslissing publiekelijk bekendgemaakt.

Christian Burgess zal de nieuwe kapitein van Union worden. "Het is een logische keuze omdat hij een van de oudsten is", legt Pocognoli uit volgens La Dernière Heure.

Na een dip afgelopen winter heeft de Engelse verdediger zich goed herpakt. Zijn hernieuwde zekerheid achteraan heeft bijgedragen aan slechts drie tegendoelpunten in tien play-off-wedstrijden: "Hij heeft een erg goede tweede helft van het seizoen gehad en goede play-offs gespeeld op een niveau dat hij nog nooit eerder bij Union had bereikt."

Het is nu zaak om dat niveau te behouden: "Dit garandeert echter niets behalve dat er een status is om te verdedigen. De prestaties zullen bepalen of een speler een basisplaats heeft of niet."