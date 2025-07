Reden tot paniek? Charleroi verliest zes dagen voor zijn eerste Europese wedstrijd

Charleroi is momenteel op trainingskamp in Nederland. De Zebra's hebben vandaag twee vriendschappelijke wedstrijden op het programma staan, de eerste eindigde in een nederlaag.

Sinds afgelopen maandag bereidt Charleroi zich voor op het begin van het seizoen in Garderen, een rustig stadje in Nederland. Om de vooruitgang op training te bevestigen, spelen de Zebra's vandaag twee oefenwedstrijden: tegen Heerenveen en FC Utrecht. De eerste wedstrijd liep kort na de middag af. Tegen Heerenveen stelde Rik De Mil een redelijk ervaren elftal op: Kone, Rogelj, M. Boukamir, Dragsnes, A. Boukamir, Kera, Mbenza, Colassin, Mbemba, Descotte. De Nederlanders openden de score vijf minuten voor het einde van de eerste helft, ondanks het buitenspel van hun aanvaller in het begin van de actie. Charleroi had bijna gelijk gemaakt, maar Anthony Descotte miste een dubbele grote kans. Geen wijzigingen bij de rust: vers bloed kwam pas na een uur spelen. Ondanks dat slaagde Sporting er niet in om Andries Noppert, de Nederlandse doelman op het laatste WK, te kloppen. Heerenveen kwam zelfs dicht bij een tweede goal, maar raakte de lat. Met nog zes dagen tot de tweede voorronde van de Conference League tegen Hammarby, verliest Charleroi dus met 1-0. De tweede wedstrijd zou meer sterkhouders de kans moeten bieden om te spelen.