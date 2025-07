RAAL La Louvière kan zijn beste speler verliezen nog voor de competitie begint

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mouhamed Belkheir zou RAAL kunnen verlaten vóór het begin van het kampioenschap. La Louvière moet verkopen en Saoedi-Arabië toont interesse in hem.

RAAL La Louvière geen ideale voorbereiding gehad. Les Loups leverden goede prestaties tegen KAA Gent en KV Mechelen, maar leden twee nederlagen. Ze hebben slechts één wedstrijd gewonnen: tegen UR Namen, met het kleinste verschil (1-0).

Een wedstrijd waarin Frédéric Taquin voornamelijk invallers en spelers die volgend seizoen met het U23-team zullen spelen, heeft opgesteld. Maar in de ploeg stond ook een zekere Mouhamed Belkheir.

Zal RAAL Mouhamed Belkheir verliezen vóór de eerste speeldag?

Vorig seizoen de op een na beste doelpuntenmaker van de Challenger Pro League, net achter Jelle Vossen, speelde de 26-jarige aanvaller zaterdag niet mee met de basisploeg tegen Lokeren. Mohamed Guindo en nieuwkomer Théo Epailly stonden in de aanval opgesteld. Belkheir had tot nu toe alle wedstrijden gespeeld sinds het begin van de voorbereiding, behalve één.

Is een vertrek te verwachten? Misschien. Volgens verschillende lokale bronnen, evenals de groepen IPM en Rossel, toont Saudi-Arabië interesse, en de financiële behoeften van RAAL La Louvière zouden zijn vertrek kunnen versnellen.

De club moet 1,4 miljoen euro vinden om zijn balans in evenwicht te brengen, en de marktwaarde van Belkheir, die op bijna een miljoen wordt geschat, zou hen een goede deal kunnen opleveren. Zal hij volgende zaterdag aanwezig zijn voor de wedstrijd tegen Standard, in het kader van de eerste speeldag van de competitie? Dat is verre van zeker.