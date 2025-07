"Da's in het verleden ook al anders geweest": KV Mechelen maakt indruk tijdens de voorbereiding

KV Mechelen verloor nipt van Ajax in zijn laatste oefenmatch, maar coach Vanderbiest is tevreden. Malinwa lijkt klaar voor de competitiestart tegen Zulte Waregem, met fitte kern en positieve voorbereiding.

KV Mechelen heeft zijn laatste oefenwedstrijd net niet gewonnen. Malinwa leed een 3-2 nederlaag tegen Ajax, al is dat een resultaat waar de ploeg trots op mag zijn. Dat beseft ook coach Fred Vanderbiest.

"We speelden niet tegen eender wie, maar tegen Ajax hé. Ik ga niet zeggen dat we volledig onze voet ernaast hebben gezet, maar het scheelt toch niet veel", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

KV Mechelen start zijn JPL-seizoen zaterdag op het veld van promovendus Zulte Waregem. Een week later nemen de Kakkers het in eigen huis op tegen Club Brugge. Vanderbiest heeft er al het vertrouwen in dat zijn troepen er klaar voor zijn.

"We komen goed uit de voorbereiding. Iedereen heeft zijn minuten gemaakt en we hebben geen gekwetsten. Een Storm, een Schoofs, zo’n mannen hebben nog geen training gemist en zijn dik in orde. Da’s in het verleden ook al anders geweest."

"We zijn nu vijf weken ver in de voorbereiding en we gaan de laatste rechte lijn in. Het ziet er hoopgevend uit voor volgende week. Al is de competitie totaal iets anders dan de voorbereiding", besluit de trainer.