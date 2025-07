De strijd om de titel ondanks belangrijke vertrekkers: kan Racing Genk ambities Union en Brugge dwarsbomen?

Bijna bereikte Racing Genk vorig seizoen zijn vijfde titel, maar ze willen dat deze keer niet missen. Thorsten Fink zal echter een manier moeten vinden om het vertrek van Mike Penders en Christopher Bonsu Baah te compenseren, in afwachting van her waarschijnlijke vertrek van Tolu en El Ouahdi.

Nadat de Supercup gewonnen werd door Club Brugge zal de Jupiler Pro League volgend weekend opnieuw van start gaan. De ideale gelegenheid om de balans op te maken van de teams en terug te kijken op de voorbereiding van elk team. Met in dit artikel de focus op Racing Genk, dat opnieuw een hoofdrol wil spelen, deze keer met de hoop om niet te bezwijken aan het einde van het kampioenschap.

Genk wil de boot niet opnieuw missen

Vorig seizoen was Racing Genk heel dicht bij het behalen van de vijfde titel in hun geschiedenis. Leidend gedurende de hele reguliere fase en slechts een keer thuis gestruikeld (tegen Standard op de eerste speeldag), kraakten de bewoners van de Cegeka Arena uiteindelijk tijdens de Champions' Play-offs en eindigden ze op een teleurstellende derde plaats achter Union SG en Club Brugge.

Genk streeft er dus nog steeds naar om te concurreren met de twee grote machten in het huidige Belgische voetbal. Maar de selectie lijkt op dit moment iets minder goed uitgerust dan vorig seizoen. Het team zag met Mike Penders en Christopher Bonsu Baah twee sterkhouders vertrekken.

Transfermarkt nog niet voorbij

Tolu Arokodare en Zakaria El Ouahdi lijken ook nog te vertrekken. Ondertussen heeft de club de komst van doelman Tobias Lawal en sterkhouder Daan Heymans verwelkomd, terwijl Andi Zeqiri terugkeerde van zijn uitleenbeurt bij Standard.

Aanwinsten tot 21/07/25 Vertrekkers tot 21/07/25 Tobias Lawal Mike Penders Daan Heymans Thomas Claes Ayumu Yokoyama Christopher Bonsu Baah Aziz Ouattara (terug van uitlening) Andi Zeqiri (terug van uitlening)

Het doel is dus om voort te bouwen op hetzelfde fundament als vorig seizoen, maar met meer consistentie in de eindsprint. Sommigen menen dat Genk zijn beste kans heeft laten liggen om sinds 2019 weer een titel te winnen, maar binnen de club blijft de wil duidelijk: zich duurzaam vestigen tussen de topclubs van het Belgische voetbal en elk seizoen strijden met Brugge en Union SG om de prijzen.

Hoe ging de voorbereiding?

Racing Genk is de voorbereiding begonnen met een 0-4 overwinning op Eendracht Termien (D2 VV), gevolgd door een zege op Fortuna Sittard in Nederland. Afgelopen weekend speelde Genk een laatste oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano, eindigend in 1-1 dankzij een strafschopdoelpunt van Noah Adedeji-Sternberg in de 96e minuut.

Hoewel de kern nog niet massaal versterkt is, zullen de transfers van Bonsu Baah (17 miljoen euro) en de aanstaande transfer van Tolu Arokodare (waarschijnlijk meer dan 20 miljoen euro) het Limburgse management tegen het einde van de transferperiode aanzienlijke manoeuvreerruimte bieden.

Met een plaats in de Europa League zal Genk streven naar een top-24 finish om de winter in Europa door te komen, terwijl het ook wil mikken op nationale trofeeën. Een veeleisend seizoen zou het wel eens kunnen worden ...