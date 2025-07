Het moment van de waarheid nadert: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge in de Champions League

Deze maandag zal de UEFA de wedstrijden voor de derde voorronde van de Champions League loten. Club Brugge zal goed opletten.

Anders dan in seizoenen na een kampioenstitel, moet Club Brugge zijn voorbereiding richten op een van de belangrijkste evenementen van het seizoen vanaf augustus, met deze twee voorrondes van de Champions League om de groepsfase te bereiken.

De loting vindt maandag plaats. Blauw-zwart kan direct zijn tegenstander kennen door te worden gekoppeld aan Nice of Fenerbahçe. Maar ze zouden ook misschien moeten wachten als ze de winnaar treffen van het duel tussen Salzburg en Brann Bergen of die van de wedstrijd tussen Servette Genève en Viktoria Plzen.

Straks twee Belgische ploegen in de Champions League?

De UEFA zal de geplaatste teams officieel aankondigen, maar met de coëfficiënt zou de Club goed beschermd moeten zijn. Dit zou de ploeg van Nicky Hayen moeten behoeden voor tegenstanders zoals Benfica, Feyenoord of de winnaar van Panathinaikos-Rangers.

De heenwedstrijden van deze derde voorrondes van de Champions League zal plaatsvinden op 5 of 6 augustus. Een week later volgt de terugmatch. Als Club Brugge de eerste hindernis passeert in deze weg, zal het zich kwalificeren voor de play-offs die eind augustus worden gespeeld.

Als ze zouden verliezen, ofwel in de derde ronde of tijdens de mogelijke play-off, zouden de Bruggelingen verzekerd zijn van omgeleiding naar de groepsfase van de Europa League. Zullen we binnenkort twee Belgische ploegen in de Champions League hebben?