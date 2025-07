Na de moeilijke relatie met alcohol: voormalige superster van het Engelse voetbal opgenomen op intensieve zorgen

Paul Gascoigne is opgenomen op de intensive care nadat hij bewusteloos werd aangetroffen in zijn huis. Maar de voormalige Engelse international lijkt zich ondertussen wel al opnieuw beter te voelen, al gaat het eigenlijk al langer niet optimaal met hem.

Engeland hield zijn adem in toen bekend werd dat Paul Gascoigne op de intensive care was opgenomen. De voormalige aanvallende middenvelder van The Three Lions, nu 58 jaar oud, zou volgens The Mirror thuis zijn ingestort.

Hij werd halfbewust aangetroffen in zijn kamer en vervolgens n.aar het dichtstbijzijnde ziekenhuis bij zijn huis in Poole, Dorset, gebracht. Hij is op de intensive care opgenomen, maar hij zou in stabiele toestand verkeren.

Gascoigne buiten levensgevaar

Dat is een opluchting voor de voormalige cultfiguur van Tottenham, Lazio en de Glasgow Rangers. Na zijn afscheid als speler in 2004, heeft Paul Gascoigne kortstondig gefungeerd als coach bij Kettering Town. Dit was zijn enige coachingservaring, die slechts een maand duurde.

Gazza zou binnenkort het ziekenhuis mogen verlaten. Geplaagd door alcoholproblemen en psychische problemen. Daarover was hij twee jaar geleden nog openhartig: “Ik kan wel janken als ik nadenk over wat ik mezelf en andere mensen heb aangedaan."

“Vroeger was ik een vrolijke dronkaard, maar nu niet meer. Tegenwoordig ben ik een triestige drinker. Ik ga niet meer uit om te drinken. Ik drink binnen. Alleen.”