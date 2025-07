Na Europa nu de Champions' Play-offs voor Charleroi? Dit is wat we kunnen verwachten van het seizoen van de Zebra's

Charleroi plaatste zich voor de tweede voorronde van de Conference League, maar het slaagde er vorig seizoen niet in om de Champions' Play-offs te bereiken. Een doel dat het team van Rik De Mil zal proberen te behalen tijdens dit seizoen 2025-2026. Onze voorbeschouwing is alvast gemaakt ...

Na de Supercup te hebben gewonnen tegen Union Saint-Gilloise, zal de Jupiler Pro League komend weekend weer beginnen. Het is het ideale moment om de krachtsverhoudingen te bekijken en een samenvatting te geven van de voorbereiding van elk team. We richten ons op Sporting Charleroi, dat hoge ambities koestert.

Charleroi wil meedoen in de strijd voor de top-6

Vorig seizoen eindigden de Zebra's slechts op de tiende plaats na de reguliere competitie, maar slaagden er toch in om de Europe Play-offs te winnen, waarop ze Antwerp versloegen in de Europese barrage. Dit toont aan dat dit team in staat is om een rol van betekenis te spelen in de strijd voor de top-6, en dat de tiende plaats niet als bevredigend kan worden beschouwd.

Hoewel Adem Zorgane en Daan Heymans zijn vertrokken, draaide aan het begin van de zomer alles om Rik De Mil, die werd begeerd door verschillende Belgische clubs, waaronder KAA Gent en vooral Antwerp. Als een belangrijk lid van het nieuwe strategische plan "Cap 2027" van Charleroi, besloot De Mil uiteindelijk op Mambourg te blijven, overtuigd door de ambitie van de club. Er moet echter nog een incompleet transferwindow worden afgerond om een selectie te hebben die voldoet aan de doelstellingen.

Aankomsten tot 21/07/25 Vertrekkers tot 21/07/25 Yassine Khalifi Adem Zorgane Freddy Mbemba Daan Heymans Antoine Colassin Alexis Flips Jakob Napoleon Romsaas Grejohn Kyei Nadhir Benbouali

Een meer complete aanval, maar het middenveld moet nog versterkt worden

Met vier vrij aanvallende nieuwkomers, exclusief de terugkeer van Oday Dabbagh, Anthony Descotte, Youssuf Sylla en Mondy Prunier en verdediger Mehdi Boukamir hebben de Zebra's duidelijk hun aanvalslinie versterkt. Aan de andere kant lijken ze minder goed bevoorraad te zijn op het middenveld dan vorig seizoen.

Om het spel van Rik De Mil, die intensief druk uitoefent en technische beheersing op het middenveld voorstaat, te ondersteunen, lijkt de selectie nog te ontbreken aan een of twee spelers die in staat zijn om de bal vast te houden en het spel te orkestreren, zoals Adem Zorgane dat deed. Ongetwijfeld zal het bestuur van Charleroi proberen om dit tekort snel aan te vullen.

Hoe was de voorbereiding?

De Zebra's begonnen hun voorbereiding met een 2-2 gelijkspel tegen RAEC Mons, waarna ze sterker werden. Ze wonnen onder andere van Beveren en RFC Liège en sloten de voorbereiding af met een overwinning tegen Utrecht. Ideaal om vertrouwen op te doen voordat ze donderdag Hammarby treffen in de tweede voorronde van de Conference League.

Met relatief weinig veranderingen maakt Sporting zich op om aan dit nieuwe seizoen te beginnen. Het doel is om deze keer in de buurt te blijven van de top 6-kandidaten, met de hoop op een mooie prestatie in de Belgische Beker én de Conference League. De Zebra's wacht een druk seizoen, maar het kan een echte stap vooruit worden bij positieve resultaten.