OFFICIEEL Versterking voor Lierse, maar honger is nog lang niet gestild

Lierse heeft met Noam Mayoka-Tika een nieuwe middenvelder binnengehaald, maar de transferhonger is nog lang niet gestild. Elf dagen voor de competitiestart blijft geel-zwart actief op de markt, met meerdere posities in het vizier.

Welkom op het Lisp

De 21-jarige Noam Mayoka-Tika komt op huurbasis over van Sporting Charleroi, met een optie tot aankoop, zo laat de club op zijn officiële website weten. De middenvelder, geboren in Charleroi, genoot zijn opleiding bij Moeskroen en speelde eerder voor Westerlo en zelfs Olympique Marseille2. Bij Charleroi was hij vorig seizoen titularis bij de Zebra Elites.

Transferhonger nog niet gestild

Volgens Gazet van Antwerpen is de komst van Mayoka-Tika slechts een begin. Lierse zoekt nog minstens twee extra versterkingen. Vooral in de aanval wil de club zich dringend aanvullen, met de competitiestart in zicht.

Jacht op aanvallend talent

De zoektocht naar een spits loopt al enige tijd. De kans is groot dat er binnenkort witte rook volgt. Geel-zwart overweegt zelfs twee aanvallers aan te trekken, afhankelijk van het uitgaand verkeer. De interesse in Maxim Kireev laaide recent weer op. De Wit-Rus herstelt van een operatie en zou tegen oktober weer inzetbaar zijn.

Middenveld vraagt ervaring

Naast aanvallende versterking kijkt Lierse ook uit naar een ervaren middenvelder. De naam van Mathias Fixelles circuleert al een tijdje op het Lisp, maar Westerlo lijkt voorlopig niet bereid hem te laten gaan. De club kampt met quota voor Belgische spelers.

Kans voor doorbraak

Voor Mayoka-Tika is dit een uitgelezen kans om zich te bewijzen in de Challenger Pro League. Na een seizoen met beperkte speeltijd bij Charleroi krijgt hij bij Lierse de kans op regelmatige minuten. Zijn veelzijdigheid en ervaring op jonge leeftijd maken hem een interessante pion.

Ambitieus Lierse

Lierse mikt dit seizoen op meer dan een plaats in de middenmoot. Met gerichte versterkingen en jonge talenten zoals Mayoka-Tika wil de club zich profileren als outsider voor de promotieplaatsen. De komende dagen beloven nog drukke transferactiviteit.