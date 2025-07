Hij trekt dan toch niét naar LA: 'Deze club kaapt transfer Müller en heeft Duits voetbalicoon beet'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thomas Müller gaat in de Major League Soccer voetballen. Al gaat de 35-jarige Duitser dan toch niet het shirt van Los Angeles FC dragen.

We schreven eerder al dat Thomas Müller zijn beslissing had genomen. De 131-voudig Duits international had een akkoord met Los Angeles FC op zak.

BILD weet dat die deal in extremis is afgesprongen. Meer zelfs: ondanks het akkoord gaat Müller in Canada aan de slag.

Geen VS, maar Canada

Het clubicoon van Bayern München gaat voor Vancouver WhiteCaps voetballen. Ook de Canadese club speelt in de Amerikaanse Major League Soccer.

Müller tekent in Canada een contract voor twee seizoenen. Na de medische proeven zal hij worden voorgesteld door Vancouver Whitecaps.

Beiers clubicoon

Müller speelde zijn ganse carrière voor Bayern München. Der Rekordmeister besloot de aanvaller geen nieuw contract aan te bieden.