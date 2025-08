Genk-coach Fink daagt Antwerp uit: "Zij moeten zich aanpassen"

KRC Genk neemt het zondag in eigen huis op tegen Antwerp. De Limburgers willen voor eigen publiek de drie punten pakken.

KRC Genk verloor afgelopen weekend met 1-2 van Club Brugge, ondanks een knappe prestatie. De Limburgers kwamen voor, stuitten nadien steeds op een sterke Mignolet en gaven het in de tweede helft uit handen.

Dit weekend gaan ze voor hun eerste drie punten van het seizoen. In eigen huis neemt KRC Genk het op tegen Antwerp. The Great Old speelde vorige week 1-1 gelijk tegen kampioen Union SG.

"Hun gelijkspel tegen kampioen Union onderstreept dat Antwerp een stevige opponent wordt", merkt coach Thorsten Fink op bij Het Belang van Limburg. De Duitser wil dat zijn ploeg het spel dirigeert op zondag.

"Ze speelden in verschillende veldbezettingen. Zondag moeten we hen onze wil opdringen, opdat zij zich moeten aanpassen aan ons", gaat hij verder.

Trainer Fink zal al sowieso één wissel doorvoeren in zijn basis: Hendrik Van Crombrugge wordt vervangen door Tobias Lawal. De Oostenrijkse doelman zal tussen de palen staan.