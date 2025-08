'Jeugdproduct Standard staat na periode bij Gent voor nieuwe uitdaging in Jupiler Pro League'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Louis Fortin staat voor een nieuw avontuur in de Jupiler Pro League. Na een goede test lijkt hij op weg naar FCV Dender. Daar moet hij de twee huidige keepers het vuur aan de schenen gaan leggen.

Veel kansen kreeg Louis Fortin niet bij de A-ploeg van KAA Gent. De 23-jarige doelman speelde vooral bij de B-kern, bij de A-kern kreeg hij de voorbije jaren geen speelminuten.

Geen echte kansen bij Gent

Verder dan 45 minuten in toen nog play-off 2 tegen Charleroi in 2022 kwam hij dus niet. En dus lijkt het voor de goalie tijd om misschien wel andere oorden op te zoeken. Hij lag tot juni 2025 onder contract in Gent en die verbintenis werd niet verlengd.

Vanuit Nederland waren er vorige zomer de nodige teams die Louis Fortin een uitweg wilden bieden, terwijl ook verschillende teams uit de Challenger Pro League wel wat zagen in de nog steeds jonge doelman.

Dender als nieuwe stap

Tot een overeenkomst kwam het vorige zomer echter niet en dus kon Fortin deze zomer transfervrij gaan uitzoeken naar welk team hij eventueel kon gaan overstappen.

Hij deed een test bij FCV Dender EH en die testen zouden positief zijn verlopen. Volgens Het Laatste Nieuws kan hij er eerstdaags een contract ondertekenen. De doelman moet er de concurrentie met Guillaume Dietsch en Mickael Verrips aangaan.