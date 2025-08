Grote bezorgdheid rond Lionel Messi: Inter Miami houdt de adem in

Slecht nieuws voor Inter Miami dit weekend. Lionel Messi raakte geblesseerd en moest al na slechts 11 minuten het veld verlaten. De Amerikaanse ploeg houdt dan ook de adem in en het hart vast.

Lionel Messi heeft slechts enkele minuten gespeeld tegen Necaxa. Opgesteld in de Leagues Cup moest de ster het veld verlaten in de 11e minuut na een blessure tijdens een dribbel in het strafschopgebied.

Gewonnen na strafschoppen

Zijn coach Javier Mascherano probeerde achteraf nog geruststellend te zijn. "Hij voelde wat ongemak aan zijn hamstrings. Het is niet per se ernstig, hij had meer ongemak dan echt pijn." De club wacht op medische onderzoeken voordat ze een uitspraak doen.

Ondanks deze vroegtijdige uitval hield Miami stand. Het team haalde een gelijkspel van 2-2 binnen voordat ze met 5-4 wonnen na strafschoppen. Een kwalificatie, maar met het verlies van hun beste speler dus.

Schrik om Messi

De Argentijn, die in vorm is sinds het begin van het seizoen, is essentieel voor de club. Een langdurige afwezigheid zou gevolgen hebben voor de resultaten van Miami.

De volgende tegenstander van Inter Miami is Pumas. Aftrap over 4 dagen voor de teamgenoten van Messi. Of De Vlo er dan gaat bij zijn is nog maar zeer de vraag ...