Lommel wil ex-speler van Westerlo contract geven

Lommel wil het slechte seizoen zo snel mogelijk vergeten. Maar alle problemen zijn nog lang niet opgelost, zo geeft ook voorzitter Harm van Veldhoven aan.

Het werd een seizoen om snel te vergeten voor Lommel. Er wordt alleen maar vooruitgekeken, maar er is nog heel veel werk aan de winkel.

De ploeg wil nog enkele inkomende transfers realiseren, maar dat is niet zo eenvoudig. Er is al schoon schip gemaakt in de spelerskern, maar er is nog meer nodig.

“Eerst moeten we een aantal spelers verkopen, vooraleer we nieuwe spelers kunnen aanwerven. Dat is de realiteit”, aldus voorzitter Harm van Veldhoven in Het Belang van Limburg.

Lommel wil Ruben Seigers contract geven

Hij noemt meteen ook een naam. Lommel zou graag in zee gaan met Ruben Seigers, tot voor kort nog aan de slag bij eersteklasser Westerlo.

“Hij heeft zijn contract laten ontbinden bij KVC Westerlo en traint nu bij ons mee. Wij hopen binnenkort een overeenkomst met hem af te sluiten, maar dat hangt af van een aantal voorwaarden”, klinkt het.