🎥 Een megalomaan project! Manchester United toont beelden van nieuw stadion... van 2 miljard euro én voor 100.000 fans

Manchester United droomt ervan om een nieuwe voetbaltempel neer te poten. Ondertussen kennen we meer details over het droomproject van de Engelse grootmacht.

Enkele maanden geleden liet Manchester United al weten dat Old Trafford op middellange termijn vervangen zal worden door een nieuwe voetbaltempel. Het huidige stadion werd gebouwd in 1910 en herbergt momenteel net geen 75.000 toeschouwers.

Manchester United onderzocht de mogelijkheden om opnieuw te renoveren, maar besloot om dat uiteindelijk niet te doen. Ondertussen weten we meer over het alternatief.

Het nieuwe stadion moet gebouwd worden op de parkings naast het huidige Old Trafford. Op die manier kunnen The Red Devils hun thuiswedstrijden tijdens de bouwwerken gewoon blijven spelen.

En de Engelsen dromen groots. Het nieuwe Theatre Of Dreams moet 100.000 fans (!) herbergen. Het kostenplaatje is al even gek: ruim twee miljard euro.

Eerste steen in 2026, openen in 2030

Manchester Evenings News weet dat Manchester United in de loop van 2026 aan de voorbereidende werken wil beginnen. De eerste wedstrijd zal in 2030 gespeeld worden.