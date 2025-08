Derdeklasser valt in buitenlandse handen en mag zich verwachten aan heel wat exotische talenten

Dat buitenlandse investeerders zich inkopen bij Belgische clubs is al lang geen zeldzaamheid meer. Ook in de lagere reeksen belanden steeds meer teams in buitenlandse handen. Dat is nu ook het geval bij derdeklasser RAEC Mons.

Derdeklasser RAEC Mons is overgenomen door twee buitenlanders. De Britten Steve Gould en Charlie Methven nemen samen om en bij de 65 procent van de aandelen over van huidige eigenaars Bernard Courcelles en Hubert Ewbank, dat schrijft De Tijd. Gould is iemand die zijn brood voornamelijk verdient met vastgoed. Hij was eerder actief als bestuurder bij het Engelse Chelsea, maar toen de steenrijke Rus Roman Abramovitsj de club overnam aan het begin van deze eeuw, verliet Gould de club. Jonge talenten uit de Caraïben op weg naar RAEC Mons Ondertussen woont Gould in Jamaica. Daar heeft hij een voetbalclub uit de grond gestampt met eigen jeugdopleiding. Om te verdienen aan deze club, Mount Pleasant Football Academy en Football Club, was hij op zoek naar een Europees team waar hij zijn Caribische talenten kan tentoonstellen. De vennoot van Gould, Charlie Methven, is ook een voornamelijk bestuurder van een aantal Engelse clubs waaronder Sunderland en Charlton Athletic. Simon Van Kerckhoven, in het verleden nog actief bij Lommel SK, neemt de dagelijkse leiding van de club voor zijn rekeneing. Bernard Courcelles behoudt uiteindelijk nog 30 procent van zijn aandelen en is ook de nieuwe voorzitter van RAEC Mons. Of het nieuwe project met jonge buitenlanders uit Jamaica en omstreken hen snel naar tweede klasse brengt, valt nog af te wachten.