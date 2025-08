Ook Thibaut Courtois bij de slachtoffers: er rust een vloek op de MVP van de Champions League

Hebt u al gehoord van de vloek van de Champions League? Het lijkt wel degelijk een dingetje te zijn als we kijken naar wie de laatste jaren zoal de trofee van MVP pakte in de finales van de Champions League.

De jonge Désiré Doué van PSG is de jongste winnaar van de prijs van MVP in de finale van de Champions League. En dus moet de 20-jarige Fransman de komende maanden toch maar uitkijken.

Al zijn voorgangers hebben namelijk stuk voor stuk wat voorgehad in de maanden na hun prijsje. We mogen stilaan spreken van een ‘vloek van de MVP’ toch wel, want het verhaal gaat al een paar jaar terug.

Met wie begon ‘de vloek’?

In 2019 was het Virgil van Dijk die won voor Liverpool. De Nederlander scheurde anderhalf jaar later zijn kruisband en was daardoor bijna een jaar buiten strijd voor de Engelse topclub.

2020? Kingsley Coman won voor Bayern München, maar werd toch over de hele campagne naar Manuel Neuer gekeken. De eerste kreeg een jaar later te kampen met hartproblemen, de andere scheurde op skivakantie zijn kruisband.

Ook Courtois bij de slachtoffers

2021? N’Golo Kanté voor Chelsea. Een jaar later was hij een halfjaar out met een hamstringblessure. De problemen van Rode Duivel Thibaut Courtois – die MVP werd voor Real Madrid in 2022 kennen we ook.

En de laatste twee winnaars voor Doué? Dat waren Rodri en Carvajal. De eerste was een lange tijd uit, de andere is momenteel geblesseerd … aan de kruisband. De grote belasting, toeval of toch een vloek?