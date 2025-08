Aderlating voor RWDM Brussels: Sterkhouder kiest voor Russisch avontuur

Na een wispelturige zomer, met de naamsverandering en lange zoektocht naar een nieuwe coach, lijkt RWDM Brussels stilaan klaar voor de competitiestart. Het zal die vermoedelijk wel aanvatten zonder centrale verdediger David Sousa, die op vertrekken staat.

Fréderic Frans is volop bezig om de spelerskern van RWDM Brussels in sneltempo klaar te stomen voor de competitiestart. Wanneer de eerste bal rolt in het nieuwe Challenger Pro League-seizoen, is de voormalige centrale verdediger pas twee weken aan de slag bij de tweedeklasser.

En er staat nog wel wat te gebeuren bij RWDM. Vermoedelijk zullen de Brusselaars zich nog proberen te versterken op enkele plaatsen, maar ook aan uitgaande zijde wordt er nog de nodige transferactiviteit verwacht.

Zo staat David Sousa op het punt te vertrekken. De Braziliaanse verdediger was tijdens het afgelopen seizoen één van de sterkhouders achterin en zorgde mee voor een ellenlange reeks van negen wedstrijden zonder tegendoelpunt.

David Sousa trekt naar Rusland

Uiteindelijk miste RWDM de promotie en moet het opnieuw aan de bak in de tweede afdeling. Maar dat zal volgens transferwatcher Sacha Tavolieri zonder Sousa moeten gebeuren. De 24-jarige verdediger zal vermoedelijk naar Rusland trekken.

Zijn nieuwe club luistert naar de naam FK Sotchi. De Russen zouden een recordbod hebben gedaan om Sousa binnen te halen en troeven zo andere gegadigden, er was volgens Tavolieri heel wat interesse in de verdediger, af.