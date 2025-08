Kevin De Bruyne voelt zich snel thuis bij Napoli: "Geen koning, gewoon voetballer"

Kevin De Bruyne bereidt zich volop voor op zijn eerste seizoen in Italië. De 34-jarige middenvelder koos na een indrukwekkende carrière bij Manchester City voor een nieuw avontuur bij Napoli, waar hij zich inmiddels goed heeft aangepast.

In een interview met Corriere dello Sport legt De Bruyne uit waarom hij voor Napoli koos. “Na overleg met mijn gezin voelde dit het beste aan. Het leven naast het voetbal speelde mee, net als mijn carrière en toekomst", klinkt het. Andere clubs toonden interesse, maar zijn gevoel bij Napoli gaf de doorslag.

De ontvangst in Napels was hartelijk, maar De Bruyne blijft nuchter. “Ik ben geen koning. Ik wil gewoon mijn werk doen en deel zijn van de ploeg. Natuurlijk ben ik één van de oudsten, maar dat verandert mijn aanpak niet.”

Bij zijn vorige club werkte De Bruyne jaren samen met Pep Guardiola. Nu moet hij zich aanpassen aan Antonio Conte. “Twee totaal verschillende coaches”, zegt hij. “Pep draait om balbezit, Conte legt meer nadruk op structuur en mentaliteit. Beide benaderingen hebben hun waarde.”

Andere trainingen

De voorbereiding met Napoli is zwaar, maar De Bruyne toont zich positief. “De trainingsintensiteit is anders dan in Engeland, maar ik voel me goed. Het is pittig, maar we boeken vooruitgang.” Dat Napoli slechts één van zijn vier oefenmatchen won, baart hem geen zorgen. “We werken hard. De resultaten komen later wel.”

Met De Bruyne én Lukaku mikt Napoli duidelijk op de Scudetto. Toch blijft De Bruyne voorzichtig. “Het seizoen moet nog beginnen. Kampioen worden is een mooi doel, maar het is te vroeg om daar nu al op vooruit te lopen.”

Wat zijn ambities betreft, is hij wel duidelijk. De Bruyne wil alles: “Serie A, Champions League én het WK. Er valt geen keuze te maken. Ik ga er gewoon vol voor.”