Geen goed nieuws bij KRC Genk: sterkhouder enkele weken buiten strijd

KRC Genk is de nieuwe trainingsweek gestart met drie afwezigen. Daaronder ook jong talent Kos Karetsas. En de onfortuinlijke Daan Heymans.

Op woensdag verschenen niet alle spelers van KRC Genk op het trainingsveld. Naast doelman Hendrik Van Crombrugge, die kampt met aanhoudende rugproblemen, en middenvelder Daan Heymans, die last heeft van de enkel, ontbrak ook Kos Karetsas.

Dat meldt Het Belang van Limburg. De jonge aanvaller gaf aan last te hebben van de kuit en werd door de medische staf uit voorzorg binnengehouden.

Karetsas ontbreekt op training bij KRC Genk

Volgens de krant is de blessure van Karetsas niet ernstig. De verwachting is dat hij donderdag of vrijdag opnieuw aansluit bij de groepstraining. De medische staf volgt zijn herstel op.

De afwezigheid van Karetsas komt in aanloop naar de belangrijke uitwedstrijd tegen Standard, gepland voor zondag. Ondanks zijn tijdelijke trainingsonderbreking, wordt er binnen de club geen twijfel geuit over zijn beschikbaarheid voor deze wedstrijd.

Na twee rustdagen werd de groep woensdag onderworpen aan een intensieve trainingssessie van drie uur. KRC Genk communiceert voorlopig niet verder over de medische toestand van Karetsas.

Het slechte nieuws is echter voor Daan Heymans. Volgens de krant is hij enkele weken buiten strijd. Maandag zal hij een kleine ingreep ondergaan om het probleem met de enkel op te lossen.