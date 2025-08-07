Liverpool denkt aan dribbelkont uit de Ligue 1, maar zal daar enorm diep voor in de buidel moeten tasten

Liverpool haalde met Hugo Ekitike een peperdure nieuwe aanvaller in huis. Maar de koophonger van de Premier League-kampioen is nog niet gestild. Het wil nog uitpakken met (minstens) één knaltransfer.

Na een geweldig debuutjaar voor Arne Slot behaalde Liverpool vorig seizoen de kampioenstitel in de Engelse Premier League. Nu volgt het jaar van de bevestiging en The Reds zijn niet bij de pakken blijven zitten.

Het haalde al verschillende versterkingen met onder meer Jeremie Frimpong, maar vooral Florian Wirtz en Hugo Ekitike. Voor die laatste twee werd grof geld betaald door Liverpool, dat graag nog een extra aanvallende speler wil binnenhalen.

Het zit al enige tijd achter Newcastle-spits Alexander Isak. Maar volgens transferwatcher Sacha Tavolieri bekijkt Liverpool ook nog andere opties om de rangen te versterken.

Zo zou het Bradley Barcola op de shortlist hebben gezet. De flankaanvaller van het Franse Paris Saint-Germain kan naar de Premier League verhuizen, maar dan zal Liverpool diep in de buidel moeten tasten.

Volgens Tavolieri zou een transfer van de jonge Fransman niet gebeuren voor een bedrag onder de 100 miljoen euro. Of het nu Isak of Barcola wordt, Liverpool gaat er alvast alles aan doen om zijn Premier League-titel met succes te verdedigen.