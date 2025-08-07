Liverpool denkt aan dribbelkont uit de Ligue 1, maar zal daar enorm diep voor in de buidel moeten tasten

Liverpool denkt aan dribbelkont uit de Ligue 1, maar zal daar enorm diep voor in de buidel moeten tasten
Foto: © photonews
Word fan van Liverpool FC! 1333

Liverpool haalde met Hugo Ekitike een peperdure nieuwe aanvaller in huis. Maar de koophonger van de Premier League-kampioen is nog niet gestild. Het wil nog uitpakken met (minstens) één knaltransfer.

Na een geweldig debuutjaar voor Arne Slot behaalde Liverpool vorig seizoen de kampioenstitel in de Engelse Premier League. Nu volgt het jaar van de bevestiging en The Reds zijn niet bij de pakken blijven zitten.

Het haalde al verschillende versterkingen met onder meer Jeremie Frimpong, maar vooral Florian Wirtz en Hugo Ekitike. Voor die laatste twee werd grof geld betaald door Liverpool, dat graag nog een extra aanvallende speler wil binnenhalen.

Het zit al enige tijd achter Newcastle-spits Alexander Isak. Maar volgens transferwatcher Sacha Tavolieri bekijkt Liverpool ook nog andere opties om de rangen te versterken.

Zo zou het Bradley Barcola op de shortlist hebben gezet. De flankaanvaller van het Franse Paris Saint-Germain kan naar de Premier League verhuizen, maar dan zal Liverpool diep in de buidel moeten tasten.

Volgens Tavolieri zou een transfer van de jonge Fransman niet gebeuren voor een bedrag onder de 100 miljoen euro. Of het nu Isak of Barcola wordt, Liverpool gaat er alvast alles aan doen om zijn Premier League-titel met succes te verdedigen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Liverpool FC
Bradley Barcola
Alexander Isak

Meer nieuws

📷 'Na vier seizoenen weg bij Charleroi: akkoord met nieuwe club voor verdediger'

📷 'Na vier seizoenen weg bij Charleroi: akkoord met nieuwe club voor verdediger'

09:00
Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

08:40
3
'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los'

'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los'

08:20
3
Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

08:00
1
📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'

📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'

07:20
3
Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

07:40
1
Jeugdproduct van KV Mechelen is nieuwe aanvoerder van tweedeklasser Eupen

Jeugdproduct van KV Mechelen is nieuwe aanvoerder van tweedeklasser Eupen

06:30
"De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel? Analyse

"De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel?

06:00
4
OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van jonge flankverdediger

OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van jonge flankverdediger

23:00
Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden" Reactie

Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden"

22:15
4
OFFICIEEL: Na 25 jaar Bayern München heeft Thomas Müller een nieuwe uitdaging te pakken

OFFICIEEL: Na 25 jaar Bayern München heeft Thomas Müller een nieuwe uitdaging te pakken

22:30
3
Nieuw speeltje voor John Textor? Amerikaan wil deze Engelse club kopen

Nieuw speeltje voor John Textor? Amerikaan wil deze Engelse club kopen

21:40
2
Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie Reactie

Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie

21:45
5
Standard haalt jonge middenvelder binnen met een verleden bij Inter Milaan

Standard haalt jonge middenvelder binnen met een verleden bij Inter Milaan

21:20
1
Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

20:55
Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

21:06
7
"Hij zal ons iets totaal anders brengen": Kan Raul Florucz zijn voorganger Franjo Ivanovic doen vergeten?

"Hij zal ons iets totaal anders brengen": Kan Raul Florucz zijn voorganger Franjo Ivanovic doen vergeten?

21:00
2
Vijf miljoen om ex-spelers terug te halen: Olivier Renard zet, ondanks de kritiek, zijn koers voort bij Anderlecht

Vijf miljoen om ex-spelers terug te halen: Olivier Renard zet, ondanks de kritiek, zijn koers voort bij Anderlecht

20:40
OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet middenvelder naar de Ligue 1 trekken

OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet middenvelder naar de Ligue 1 trekken

20:00
1
Van KV Mechelen naar de Champions League? "Hier droomde ik als kind van"

Van KV Mechelen naar de Champions League? "Hier droomde ik als kind van"

20:20
Jack Grealish blijft in de Premier League: Man City gaat hem verhuren

Jack Grealish blijft in de Premier League: Man City gaat hem verhuren

19:00
Zulte Waregem begint met één op zes aan zwaar tweeluik: "Moeten van eigen sterkte uitgaan"

Zulte Waregem begint met één op zes aan zwaar tweeluik: "Moeten van eigen sterkte uitgaan"

19:40
De laatste grote slag van Marc Wilmots: een transfer waarvan de transferprijs voor groot ongeloof zorgde

De laatste grote slag van Marc Wilmots: een transfer waarvan de transferprijs voor groot ongeloof zorgde

18:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/08: Batshuayi - Ntanda - Witsel - Baouf - NKada - Nzingoula - Goto

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/08: Batshuayi - Ntanda - Witsel - Baouf - NKada - Nzingoula - Goto

17:40
UEFA houdt voet bij stuk en wil Anderlecht naar... oorlogsgebied sturen

UEFA houdt voet bij stuk en wil Anderlecht naar... oorlogsgebied sturen

18:20
22
Ex-ploegmaat Kevin De Bruyne houdt zich niet in over wat we nu mogen verwachten

Ex-ploegmaat Kevin De Bruyne houdt zich niet in over wat we nu mogen verwachten

18:00
Michy Batshuayi opnieuw op een kruispunt: spits wil weg en naar WK

Michy Batshuayi opnieuw op een kruispunt: spits wil weg en naar WK

17:40
OFFICIEEL: Ardon Jashari trekt naar AC Milan, Club Brugge vangt recordsom

OFFICIEEL: Ardon Jashari trekt naar AC Milan, Club Brugge vangt recordsom

17:31
8
Club Brugge heeft boodschap voor de rest van zijn spelers: "Ook als dat maanden duurt..."

Club Brugge heeft boodschap voor de rest van zijn spelers: "Ook als dat maanden duurt..."

17:20
Voormalig toptalent en sterkhouder van Standard op weg naar... Vietnam

Voormalig toptalent en sterkhouder van Standard op weg naar... Vietnam

17:00
1
Kevin De Bruyne voelt zich snel thuis bij Napoli: "Geen koning, gewoon voetballer"

Kevin De Bruyne voelt zich snel thuis bij Napoli: "Geen koning, gewoon voetballer"

16:30
1
OHL wil nieuwe flankaanvaller halen bij Serie A-club

OHL wil nieuwe flankaanvaller halen bij Serie A-club

15:50
Geen Mario Stroeykens tegen Sheriff Tiraspol: dit is de reden

Geen Mario Stroeykens tegen Sheriff Tiraspol: dit is de reden

15:30
18-jarige broer van voormalig Anderlecht-talent verlaat Neerpede voor... Portugal

18-jarige broer van voormalig Anderlecht-talent verlaat Neerpede voor... Portugal

15:00
1
Veel ervaring binnengehaald, maar volstaat dat voor Olympic Charleroi om zich te handhaven in de Challenger Pro League?

Veel ervaring binnengehaald, maar volstaat dat voor Olympic Charleroi om zich te handhaven in de Challenger Pro League?

14:45
Hoe één telefoontje de doorslag gaf in Jashari-transfer: maar het was dan ook een levende legende aan de lijn

Hoe één telefoontje de doorslag gaf in Jashari-transfer: maar het was dan ook een levende legende aan de lijn

14:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 1
Liverpool FC Liverpool FC 15/08 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 16/08 Newcastle United Newcastle United
Brighton Brighton 16/08 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 16/08 Burnley Burnley
Sunderland Sunderland 16/08 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 16/08 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 17/08 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 17/08 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 17/08 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 18/08 Everton Everton

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over FIFA houdt voet bij stuk en wil Anderlecht naar... oorlogsgebied sturen damien damien over 'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los' Snipergoal Snipergoal over Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem" DJAMBO DJAMBO over De laatste grote slag van Marc Wilmots: een transfer waarvan de transferprijs voor groot ongeloof zorgde Shooters Shooters over Eerste goal in vier wedstrijden: Vermant dient critici van antwoord na belangrijke goal in Salzburg André Coenen André Coenen over Standard haalt jonge middenvelder binnen met een verleden bij Inter Milaan jawaddedadde jawaddedadde over Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven" joris--82 joris--82 over Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over "De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel? Birger J. Birger J. over 📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved