🎥 "Ze dachten dat het een vergissing was": Doku houdt er heel 'ouderwetse' relatie op na
Jeremy Doku is verloofd met zijn vriendin Shireen. Binnenkort gaan de twee in het huwelijksbootje treden.

Jeremy Doku heeft een tweede deel van zijn YouTube-reeks gelost. Daarin komt zijn huwelijksaanzoek voor zijn vriendin Shireen aan bod. De video kan je hieronder bekijken.

Het aanzoek kwam er in Dubai, eind mei, tussen het einde van de competitie in de Premier League en de samenkomst met de Rode Duivels.

Doku leerde Shireen Raymond, afkomstig uit Engeland, iets meer dan een jaar geleden kennen in Manchester. De twee zijn allebei zeer christelijk opgevoed.

Jeremy Doku stapt binnenkort in het huwelijksbootje

“In het hotel in Dubai slapen we in dezelfde kamer, maar met aparte bedden”, vertelt Doku. “Toen we bij de receptie aankwamen, dachten ze dat het een vergissing was. Maar nee, het is de realiteit. We slapen nog steeds niet samen.”

Binnenkort gaan de twee trouwen. “Het was onze eerste vakantie samen en het heeft me laten zien dat ik heel veel van haar hou. Ik ben hier niet alleen gekomen om te golfen of buggy te rijden... Ik wilde haar ten huwelijk vragen.”

