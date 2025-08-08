'Club Brugge mikt op 19-jarige centrumspits, maar krijgt die mogelijk pas in januari te zien'

'Club Brugge mikt op 19-jarige centrumspits, maar krijgt die mogelijk pas in januari te zien'
Club Brugge heeft zijn vizier gericht op Owen Elding, een 19-jarige centrumspits van Sligo Rovers. De jonge Ier geldt als een van de meest veelbelovende aanvallers in de Ierse Premier Division.

Volgens Transferfeed onderzoekt Club Brugge de mogelijkheid om Elding aan te trekken. Elding, die dit seizoen uitblinkt met 9 doelpunten en 4 assists in 25 competitiewedstrijden, staat nog tot 2027 onder contract bij Sligo Rovers.

De Ierse club verlangt een transfersom van circa 1,5 miljoen euro, wat een recordbedrag zou betekenen voor Sligo. De interesse van Club Brugge komt echter niet zonder concurrentie.

Club Brugge wil Owen Elding binnenhalen

Ook Norwich City en Ferencvaros, de Hongaarse topclub onder leiding van Robbie Keane, volgen Elding op de voet. Ondanks een geschatte marktwaarde van 125.000 euro, blijft Sligo Rovers vasthouden aan hun vraagprijs.

Binnen de Brugse gelederen wordt overwogen om Owen Elding eerst speelminuten te laten maken bij Club NXT. Deze aanpak zou Elding de kans geven om zich aan te passen aan het Belgische voetbal, alvorens door te stromen naar het eerste elftal.

Hoewel de belangstelling concreet is, lijkt een onmiddellijke overstap onwaarschijnlijk. Sligo Rovers is midden in het seizoen en wil Elding niet deze zomer laten vertrekken. Een transfer in januari ligt meer voor de hand.

