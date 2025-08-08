Scheidsrechter met verleden bij La Louvière fluit derby tegen Charleroi: Rik De Mil stelt zich vragen

RAAL La Louvière wacht nog op zijn eerste punt en doelpunt dit seizoen. Zondag volgt de derby tegen Charleroi, gefloten door Nicolas Laforge, die als keeper bij La Louvière speelde. Charleroi-coach Rik De Mil stelt zich er toch vragen bij.

RAAL La Louvière pakte sinds zijn terugkeer naar het hoogste niveau nog geen punt. De club scoorde zelfs nog geen enkel doelpunt dit seizoen. RAAL verloor met 1-0 van KAA Gent en 0-2 van Standard.

Dit weekend volgt een nieuwe kans: zondag speelt La Louvière de derby tegen Charleroi. De scheidsrechter voor deze wedstrijd is wel heel opvallend. Nicolas Laforge werd namelijk aangeduid.

Hij heeft als speler een verleden bij de club. Dat vertelde hij in 2023 aan RTBF. "Ik speelde zelf tot mijn 16de als keeper bij La Louvière… maar ik kan La Louvière, Charleroi, Kortrijk, Oostende of Eupen met volledige onafhankelijkheid fluiten."

Maar met zoveel scheidsrechters, is het toch héél opmerkelijk dat net hij een match van La Louvière moet fluiten. Rik De Mil stelt zich er ook vragen bij.

"Ik heb vertrouwen in alle scheidsrechters dat ze eerlijk fluiten, ook al reageer ik soms emotioneel op bepaalde spelsituaties. Toch weet ik niet of het heel verstandig is om juist hem voor deze wedstrijd te kiezen. Dat legt een onnodige druk op zijn schouders", zegt de trainer van Charleroi bij Sudinfo.