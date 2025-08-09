RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring"

De terugkeer van de smaakmaker van weleer is een feit bij RC Genk. In de Cegeka Arena verwelkomen ze Junya Ito opnieuw.

"Welkom thuis": met deze boodschap verwelkomt KRC Genk de Japanse winger op de officiële site en via een filmpje op de sociale media. Ito, inmiddels 32, keert na drie seizoenen in de Ligue 1 terug naar Genk. Hij kon rekenen op internationale interesse, maar heeft er toch de voorkeur gegeven terug te keren naar het oude Belgische nest.

Als hij zijn nieuw contract uitdoet, speelt Ito nog eens drie seizoenen voor Genk na zijn eerste passage bij de club. Dimitri De Condé is in de wolken met zijn komst. "Door Junya terug naar Genk te halen, voegen we naast kwaliteit ook rendement en ervaring aan de kern toe. We kiezen bewust voor een speler die weet wat het is om hier voor de prijzen te spelen."

Vervanger van Bonsu Baah

Deze woorden tonen aan dat Genk ook na een 1 op 6 in de eerste compettitieweken nog heel veel ambitie heeft. Aan Ito om die mee waar te maken. Zijn komst moet helpen om het vertrek van Bonsu Baah op te vangen. Nadat de Ghanees koos voor een Saoedisch avontuur, was er bij KRC Genk duidelijk nood aan versterking op de flank.

"Dit voelt aan als thuiskomen", zegt Ito zelf over zijn transfer. "Ik heb hier tijdens mijn vorige periode de grootste successen in mijn carrière behaald en voel me klaar om opnieuw voor de prijzen te spelen. Ook tijdens mijn tijd in Frankrijk ben ik KRC Genk altijd blijven volgen. Toen ik hoorde van hun interesse, was mijn keuze snel gemaakt."

Ito altijd op handen gedragen in Genk

Ito voelde zich altijd goed bij Genk en verwacht dus dat dit voortaan opnieuw het geval zal zijn. "Ik ben hier altijd op handen gedragen en kijk ernaar uit om de supporters opnieuw te zien. Ik sta te popelen om opnieuw alles te geven voor blauw en wit."