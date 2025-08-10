Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

KRC Genk is met een teleurstellende 1 op 9 begonnen aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. Ook op bezoek bij Standard werd verloren, al zat er mogelijk wel nog meer in tijdens een rommelige slotfase.

KRC Genk wilde op bezoek bij Standard komaf maken met de slechte start van het seizoen en zijn eerste overwinning van de nieuwe jaargang gaan boeken.

Dat zou uiteindelijk niet lukken, want ook op Sclessin werd verloren. En dus is het alle hens aan dek stilaan voor Thorsten Fink en zijn troepen na een toch wel teleurstellende 1 op 9.

Al had het volgens de coach wel wat meer kunnen zijn, want tegen Standard had Genk volgens hem een elfmeter moeten krijgen.

Strafschop op niet?

"Er was ook nog een duidelijke penaltyovertreding op Tolu", aldus de coach van de Limburgers - verwijzend naar een fase waarin doelman Epolo te ver uitkwam. "Dat heeft toch iedereen gezien?"

Ook onder de supporters waren er heel wat mensen die hun mening hadden over de fase, al gaat het vooral ook over consistentie in de beslissingen.

Hij slaat het hoofd van Tolu weg zodat deze niet kan koppen ...altijd op de stip — Patrik Daelmans (@daelmans59) August 10, 2025

Net als Roef op Genk vorig jaar een 100% penalty, maar het eindigt weer in het nadeel van Genk — Reinder (@bloomkeee) August 10, 2025