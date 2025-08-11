La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven"

Na drie speeldagen heeft La Louvière zijn eerste zege van het seizoen te pakken. In het streekduel tegen Charleroi behaalden Les Loups een deugddoende zege met het kleinste verschil.

De eerste twee wedstrijden wist La Louvière van geen hout pijlen te maken. Het verloor tegen Standard en KAA Gent en kwam tweemaal niet tot scoren. Niet meteen de gehoopte competitiestart voor de jongens van Frédéric Taquin.

Maar op speeldag drie was het wel raak. De buren van Charleroi werden overlopen en moesten met een 1-0 nederlaag terugkeren naar Mambourg. Achteraf waren er (uiteraard) alleen maar lachende gezichten bij al wie La Louvière een warm hart toedraagt.

Een geprikkelde Joël Ito na de zege tegen Charleroi

Middenvelder Joël Ito reageerde na afloop ook geprikkeld bij Het Nieuwsblad: "Deze overwinning doet enorm veel deugd. Vooraf had iedereen ons al afgeschreven. Het gebrek aan respect van sommigen ging erover."

Ook coach Taquin was tevreden na de eerste zege van het seizoen. "We hebben een uitstekende eerste helft gespeeld, met veel goede combinaties en inzet. In de tweede helft toonden we karakter met een solide, defensief blok", aldus de T1 van La Louvière bij rechtenhouder DAZN.

Door de zege springt La Louvière naar plaats elf in het klassement, één plaatsje boven Charleroi. Komende zondag speelt het op het veld van STVV, dat na een zeven op negen één van de vier gedeelde leiders is.