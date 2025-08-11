La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven"

La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na drie speeldagen heeft La Louvière zijn eerste zege van het seizoen te pakken. In het streekduel tegen Charleroi behaalden Les Loups een deugddoende zege met het kleinste verschil.

De eerste twee wedstrijden wist La Louvière van geen hout pijlen te maken. Het verloor tegen Standard en KAA Gent en kwam tweemaal niet tot scoren. Niet meteen de gehoopte competitiestart voor de jongens van Frédéric Taquin.

Maar op speeldag drie was het wel raak. De buren van Charleroi werden overlopen en moesten met een 1-0 nederlaag terugkeren naar Mambourg. Achteraf waren er (uiteraard) alleen maar lachende gezichten bij al wie La Louvière een warm hart toedraagt.

Een geprikkelde Joël Ito na de zege tegen Charleroi

Middenvelder Joël Ito reageerde na afloop ook geprikkeld bij Het Nieuwsblad: "Deze overwinning doet enorm veel deugd. Vooraf had iedereen ons al afgeschreven. Het gebrek aan respect van sommigen ging erover."

Ook coach Taquin was tevreden na de eerste zege van het seizoen. "We hebben een uitstekende eerste helft gespeeld, met veel goede combinaties en inzet. In de tweede helft toonden we karakter met een solide, defensief blok", aldus de T1 van La Louvière bij rechtenhouder DAZN.

Door de zege springt La Louvière naar plaats elf in het klassement, één plaatsje boven Charleroi. Komende zondag speelt het op het veld van STVV, dat na een zeven op negen één van de vier gedeelde leiders is.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
La Louvière
Joël Ito
Frédéric Taquin

Meer nieuws

Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt

Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt

13:00
Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

12:40
4
Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

12:50
Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

12:20
David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

12:10
Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

12:00
10
Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"

Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"

11:20
7
Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng Reactie

Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng

21:00
Matchwinnaar blinkt van trots na openingswedstrijd met Patro: "Een droomdebuut"

Matchwinnaar blinkt van trots na openingswedstrijd met Patro: "Een droomdebuut"

11:50
Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

10:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Sambi Lokonga - Angulo

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Sambi Lokonga - Angulo

10:00
Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje

Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje

11:00
OHL neemt alweer afscheid van linksachter die pas in de winter arriveerde

OHL neemt alweer afscheid van linksachter die pas in de winter arriveerde

09:50
Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

10:00
Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

09:30
1
David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp Reactie

David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp

09:15
6
Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

08:40
12
Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram

Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram

09:00
2
Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk"

Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk"

08:00
5
Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

17:35
DAZN onderneemt onmiddellijk actie na klachtenstroom van afgelopen weekend

DAZN onderneemt onmiddellijk actie na klachtenstroom van afgelopen weekend

08:20
2
Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

07:20
7
Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

07:40
5
El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

06:10
2
Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken" Reactie

Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken"

06:00
7
'Plots gaat het snel: Rode Duivel heeft persoonlijk akkoord met nieuwe club'

'Plots gaat het snel: Rode Duivel heeft persoonlijk akkoord met nieuwe club'

07:00
Ambitieuze Belgische profclub wil Argentijns jeugdinternational: 'Speler op vliegtuig'

Ambitieuze Belgische profclub wil Argentijns jeugdinternational: 'Speler op vliegtuig'

06:30
Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty" Reactie

Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty"

22:50
12
Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

22:30
14
Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

23:10
1
📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase

📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase

22:24
8
Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

22:00
2
De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

22:07
Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

21:30
9
Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

21:30
2
De waarheid rond Nicolas Frutos

De waarheid rond Nicolas Frutos

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Impala Impala over David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen"" franchi franchi over Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen" YoniVL YoniVL over Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?" franchi franchi over Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari Costa4U Costa4U over Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans CringeMedia CringeMedia over Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan" Nevs Nevs over Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk" TIGERMANIA TIGERMANIA over La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven" -URKO -URKO over Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten Boktor Boktor over Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved