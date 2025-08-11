Matchwinnaar blinkt van trots na openingswedstrijd met Patro: "Een droomdebuut"

Patro Eisden Maasmechelen opende het nieuwe Challenger Pro League-seizoen met een 2-1 zege in de thuiswedstrijd tegen Lokeren. Man van de wedstrijd was nieuwe spits Leandro Rousseau, die meteen twee keer wist te scoren.

Na een bewogen wedstrijd met kansen aan beide kanten, een uitsluiting voor Lokeren-spits Tom Boere en drie doelpunten behaalde Patro Eisden Maasmechelen afgelopen weekend meteen een eerste zege van het seizoen.

De Limburgers wonnen met 2-1 na een knotsgekke en beladen partij. Het was nieuwe spits Leandro Rousseau die meteen de man van de wedstrijd werd. Hij maakte beide doelpunten voor Patro.

Een geweldige binnenkomer voor de man die in het tussenseizoen werd gehaald bij Olympic Charleroi. "Het is een droomdebuut op het profniveau", sprak de dubbele doelpuntenmaker achteraf bij Het Belang van Limburg.

Rousseau heeft in de lagere reeksen naam gemaakt als veelscorer. Vorig seizoen stopte zijn teller op 25 doelpunten voor Charleroi en zo had hij een belangrijk aandeel in de promotie richting de Challenger Pro League.

Komend weekend mag de 22-jarige spits proberen om zijn kunstje van afgelopen zaterdag nog eens over te doen. De troepen van Stijn Stijnen maken op vrijdagavond de verplaatsing naar het Francs Borains van Igor De Camargo.