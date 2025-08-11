Vanhaezebrouck schetst de gevolgen van de uitlatingen van De Mil over ref Laforge

Voor het weekend liet Rik De Mil weten dat hij het ongepast vond dat Nicolas Laforge de match tegen La Louvière floot. En dat had volgens Hein Vanhaezebrouck wel degelijk zijn gevolgen.

Rik De Mil liet vorige week weten dat hij het ongepast vond dat scheidsrechter Nicolas Laforge het beladen duel van Charleroi tegen La Louvière floot, omdat de ref in het verleden nog keeper was bij de tegenstander van de Carolo’s.

“Oké, De Mil moet zoiets vooraf niet zeggen, maar ik ben het helemaal met hem eens. Waarom duidt de voetbalbond zo iemand aan, als je weet dat er commotie over kan ontstaan?”, vraagt Hein Vanhaezebrouck zich af in Het Nieuwsblad.

Volgens de analist breng je er vooral Laforge mee in de problemen. Door de uitspraken van De Mil wil hij precies bewijzen dat hij niet partijdig is. Daardoor heeft hij zich voorzichtiger opgesteld en heeft hij La Louvière zelfs benadeeld. Dat zag ook het Referee Department.

Laforge heeft La Louvière benadeeld

“Bij Dender kreeg De Fougerolles rood voor een licht duwtje in de rug van Yamamoto. Terwijl bij Charleroi Nzita net hetzelfde deed tegen La Louvière en ermee wegkwam, en net daarvoor Camara – zonder overdrijven – iemand onbestraft tegen de grond béúkte. Een zeven op de penaltyschaal al voor mij”, gaat Vanhaezebrouck verder.

Bovendien was Arthur Denil de man in de VAR. Die is veel jonger dan Laforge en durft volgens Vanhaezebrouck dan ook niet tussenkomen. “Het verschil in hiërarchie – dan heb ik het vooral over leeftijd en ervaring – tussen de veldscheidsrechter en de VAR mag nooit zo groot zijn”, besluit hij.