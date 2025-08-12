Meteen prijs voor Robail in spectaculaire wedstrijd van RWDM: "Motiveren na tegengoal"

RWDM opende de competitie in de Challenger Pro League met een spektakelrijke match. Het werd een 3-3-gelijkspel tegen Lommel.

In de extra tijd kreeg RWDM nog een doelpunt tegen, waardoor het de overwinning aan zijn neus zag voorbijgaan. Nochtans was de thuisploeg op een 2-0-voorsprong gekomen.

Gaëtan Robail had de score geopend voor de Brusselaars. Net als vorig seizoen scoorde hij ook nu meteen in de eerste competitiewedstrijd van zijn team.

“Bij 2-0 denk ik dat we een beetje verslapten. Het ontbrak ons jonge team aan ervaring, maar we gaan eraan werken om dat te corrigeren”, vertelt hij in La Dernière Heure.

In vier minuten tijd stond het plots 2-2. “Het is aan ons, de ouderen, om iedereen weer te motiveren nadat we een doelpunt hebben gekregen. Dat is een punt dat we snel moeten verbeteren, maar zoals de coach al zei, waren er ook positieve punten.”

De voorbereiding verliep niet eenvoudig. Trainer Frédéric Frans arriveerde pas twee weken geleden. “Net als bij Yannick Ferrera gaat het om intensiteit, hoge druk, en als we de bal hebben, bouwen we op, bewegen we tussen de linies om zoveel mogelijk kansen te creëren en doelpunten te maken”, besluit Robail.