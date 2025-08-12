Michiel Jonckheere looft eigen speler: "Beste speler van tweede klasse"

Michiel Jonckheere looft eigen speler: "Beste speler van tweede klasse"
Foto: © photonews
Word fan van KV Kortrijk! 531

KV Kortrijk wil zo snel mogelijk terug naar de Jupiler Pro League. Als het kan liefst dit seizoen nog.

Michiel Jonckheere is sinds dit seizoen de nieuwe trainer van KV Kortrijk. De ploeg degradeerde vorig seizoen, maar wil snel terug naar het hoogste niveau.

Kadri is hij kwijt aan KAA Gent, maar Thierry Ambrose moet de speler van het jaar worden voor de West-Vlamingen. Hij heeft een uitzonderlijk talent.

“Ik denk dat veel mensen 1B onderschatten. Het is een fysieke competitie, waarin vooral moet geknokt worden. Daarom is het een goede zaak dat we een aantal spelers hebben aangetrokken die ervaring hebben in 1B”, vertelt Jonckheere aan de Krant van West-Vlaanderen.

Thierry Ambrose is beste speler van Challenger Pro League

Hij weet dat hij met Ambrose een heel goede speler in huis heeft, maar het is ook op persoonlijk vlak een heel goede gast, zo voegt Jonckheere eraan toe.

De verwachtingen mogen hoog zijn. “Hij is zeer sterk aan de bal, kan een man uitschakelen, houdt verdedigers bezig… Als hij elke dag de focus kan houden en doet wat hij moet doen, ook defensief, gaat hij het verschil maken. Is hij de beste speler van tweede klasse, niet over twijfelen.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
Michiel Jonckheere
Thierry Ambrose

Meer nieuws

Patrick Goots ziet groot vraagteken bij Antwerp: "Dat houdt me bezig"

Patrick Goots ziet groot vraagteken bij Antwerp: "Dat houdt me bezig"

13:30
Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk

Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk

13:00
1
Done deal: na periodes bij Lokeren en Oostende valt Belgisch doek definitief voor aanvaller Club Brugge

Done deal: na periodes bij Lokeren en Oostende valt Belgisch doek definitief voor aanvaller Club Brugge

12:00
Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen

Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen

12:20
3
Wanneer zien we het Dolbertaccini-duo bij Anderlecht? "Fans willen gewend raken aan winnen"

Wanneer zien we het Dolbertaccini-duo bij Anderlecht? "Fans willen gewend raken aan winnen"

11:50
Anderlecht moet verkopen, maar niet Dolberg... Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten Analyse

Anderlecht moet verkopen, maar niet Dolberg... Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten

11:40
1
Done deal: Anderlecht laat jong talent met verleden bij Charleroi definitief vertrekken

Done deal: Anderlecht laat jong talent met verleden bij Charleroi definitief vertrekken

11:20
4
📷 Vriendin Cristiano Ronaldo kondigt groot nieuws aan ... met kleinood van meer dan vier miljoen euro

📷 Vriendin Cristiano Ronaldo kondigt groot nieuws aan ... met kleinood van meer dan vier miljoen euro

11:00
Waarom het helemaal niet raar is dat KV Mechelen het goed doet onder Vanderbiest

Waarom het helemaal niet raar is dat KV Mechelen het goed doet onder Vanderbiest

10:45
5
De beste transfer van Club Brugge, maar ook La Louvière, Union, STVV, Essevee en Standard in de prijzen

De beste transfer van Club Brugge, maar ook La Louvière, Union, STVV, Essevee en Standard in de prijzen

10:30
Revanche 22 jaar na datum? "Blijft een pijnlijke herinnering voor veel Truienaars"

Revanche 22 jaar na datum? "Blijft een pijnlijke herinnering voor veel Truienaars"

10:15
LIVE Club Brugge-Salzburg: Enkele wissels van Hayen verwacht in cruciale terugwedstrijd

LIVE Club Brugge-Salzburg: Enkele wissels van Hayen verwacht in cruciale terugwedstrijd

09:50
Anderlecht wilde hem, maar verdediger koos voor andere Belgische topclub: "Meteen wat ik wilde"

Anderlecht wilde hem, maar verdediger koos voor andere Belgische topclub: "Meteen wat ik wilde"

10:00
📷 OFFICIEEL Versterking met verleden bij Standard past perfect bij nieuwe club: "Jongen uit de streek"

📷 OFFICIEEL Versterking met verleden bij Standard past perfect bij nieuwe club: "Jongen uit de streek"

09:15
Vanhaezebrouck kritisch voor Belgische topclub: "We ergeren ons steeds meer aan Man City en nu ook aan hen"

Vanhaezebrouck kritisch voor Belgische topclub: "We ergeren ons steeds meer aan Man City en nu ook aan hen"

09:30
3
'KV Mechelen schiet wakker na ontboezeming van Benito Raman'

'KV Mechelen schiet wakker na ontboezeming van Benito Raman'

09:00
2
'KAA Gent ziet nog een verdediger vertrekken'

'KAA Gent ziet nog een verdediger vertrekken'

08:40
2
Opsteker voor Dender en tegenslag voor Anderlecht: indrukwekkende aanwinst is er na rode kaart gewoon bij

Opsteker voor Dender en tegenslag voor Anderlecht: indrukwekkende aanwinst is er na rode kaart gewoon bij

08:20
Nicky Hayen maakt selectie bekend en Club Brugge kondigt groot nieuws aan met 'Cherry Moon'

Nicky Hayen maakt selectie bekend en Club Brugge kondigt groot nieuws aan met 'Cherry Moon'

08:00
6
Het toekomstig dilemma voor Sébastien Pocognoli bij Union SG: gewezen Genkie of miljoenentransfer?

Het toekomstig dilemma voor Sébastien Pocognoli bij Union SG: gewezen Genkie of miljoenentransfer?

07:40
'RSC Anderlecht is nog niet voldaan en wil extra versterking in huis halen'

'RSC Anderlecht is nog niet voldaan en wil extra versterking in huis halen'

07:20
Frank Boeckx houdt zich niet in over Jan-Carlo Simic

Frank Boeckx houdt zich niet in over Jan-Carlo Simic

07:00
1
KV Mechelen verrast met gedeelde leidersplaats: coach Vanderbiest ziet spelers een boost krijgen

KV Mechelen verrast met gedeelde leidersplaats: coach Vanderbiest ziet spelers een boost krijgen

06:15
2
Grote vraagtekens bij wat KRC Genk doet met Tolu Arokodare

Grote vraagtekens bij wat KRC Genk doet met Tolu Arokodare

06:30
1
🎥 Verdiende KAA Gent een strafschop na deze bijzondere val en handspel?

🎥 Verdiende KAA Gent een strafschop na deze bijzondere val en handspel?

23:30
7
Vanhaezebrouck schetst de gevolgen van de uitlatingen van De Mil over ref Laforge

Vanhaezebrouck schetst de gevolgen van de uitlatingen van De Mil over ref Laforge

23:00
1
📷 'Nieuwe club meldt zich voor transfer van Bilal El Khannouss'

📷 'Nieuwe club meldt zich voor transfer van Bilal El Khannouss'

22:30
1
Steven Defour onder de indruk van de sfeer bij Standard: "De tifo's, de liederen, het roept herinneringen bij me op"

Steven Defour onder de indruk van de sfeer bij Standard: "De tifo's, de liederen, het roept herinneringen bij me op"

22:00
Patrick Goots schuift ex-Rode Duivel naar voren om spitsentrainer te worden bij Westerlo

Patrick Goots schuift ex-Rode Duivel naar voren om spitsentrainer te worden bij Westerlo

21:40
Mehdi Bayat zal iedereen bij Charleroi moeten geruststellen: zijn coach en zijn supporters

Mehdi Bayat zal iedereen bij Charleroi moeten geruststellen: zijn coach en zijn supporters

21:20
1
Philippe Albert noemt maar één naam om het succes van Standard te verklaren

Philippe Albert noemt maar één naam om het succes van Standard te verklaren

21:00
6
Besnik Hasi heeft een groot probleem: één speler is al volledig onmisbaar

Besnik Hasi heeft een groot probleem: één speler is al volledig onmisbaar

20:40
1
'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet'

'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet'

20:20
14
Nicky Hayen zegt zonder blikken en blozen wat hij verwacht van Christos Tzolis

Nicky Hayen zegt zonder blikken en blozen wat hij verwacht van Christos Tzolis

20:00
Dubbel opvallend moment met Vincent Janssen: "Geen enkele andere spits doet dit"

Dubbel opvallend moment met Vincent Janssen: "Geen enkele andere spits doet dit"

19:40
8
📷 'Drie Belgische clubs jagen op dezelfde jeugdinternational'

📷 'Drie Belgische clubs jagen op dezelfde jeugdinternational'

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Seraing Seraing 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-4 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 1-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 0-2 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-3 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 2-0 Luik FC Luik FC
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-1 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Anderlecht moet verkopen, maar niet Dolberg... Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten stephen king stephen king over Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk JVD002 JVD002 over 📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase Geert66 Geert66 over Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen Bearke#géénpindasausaub Bearke#géénpindasausaub over Vanhaezebrouck benoemt de twee grote problemen die Fink zelf creëert bij KRC Genk Joske89 Joske89 over 🎥 Verdiende KAA Gent een strafschop na deze bijzondere val en handspel? TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet' TRIKKE TRIKKE over Done deal: Anderlecht laat jong talent met verleden bij Charleroi definitief vertrekken TatstOn TatstOn over Vanhaezebrouck kritisch voor Belgische topclub: "We ergeren ons steeds meer aan Man City en nu ook aan hen" TIGERMANIA TIGERMANIA over Philippe Albert noemt maar één naam om het succes van Standard te verklaren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved