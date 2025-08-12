Michiel Jonckheere looft eigen speler: "Beste speler van tweede klasse"

KV Kortrijk wil zo snel mogelijk terug naar de Jupiler Pro League. Als het kan liefst dit seizoen nog.

Michiel Jonckheere is sinds dit seizoen de nieuwe trainer van KV Kortrijk. De ploeg degradeerde vorig seizoen, maar wil snel terug naar het hoogste niveau.

Kadri is hij kwijt aan KAA Gent, maar Thierry Ambrose moet de speler van het jaar worden voor de West-Vlamingen. Hij heeft een uitzonderlijk talent.

“Ik denk dat veel mensen 1B onderschatten. Het is een fysieke competitie, waarin vooral moet geknokt worden. Daarom is het een goede zaak dat we een aantal spelers hebben aangetrokken die ervaring hebben in 1B”, vertelt Jonckheere aan de Krant van West-Vlaanderen.

Thierry Ambrose is beste speler van Challenger Pro League

Hij weet dat hij met Ambrose een heel goede speler in huis heeft, maar het is ook op persoonlijk vlak een heel goede gast, zo voegt Jonckheere eraan toe.

De verwachtingen mogen hoog zijn. “Hij is zeer sterk aan de bal, kan een man uitschakelen, houdt verdedigers bezig… Als hij elke dag de focus kan houden en doet wat hij moet doen, ook defensief, gaat hij het verschil maken. Is hij de beste speler van tweede klasse, niet over twijfelen.”