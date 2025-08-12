OFFICIEEL: Belgische voetbalbond heeft groot nieuws en brengt vier (!) aankondigingen naar buiten

De Belgische voetbalbond kwam vandaag met nieuws naar buiten. Gill Swerts verlengt zijn contract als bondscoach van Jong België. En in zijn sportieve staf komen er enkele bekende namen bij.

De ommekeer is compleet. Gill Swerts leek enkele maanden geleden geen toekomst meer te hebben als bondscoach van Jong België. Vandaag maakte de Belgische voetbalbond zijn contractverlenging officieel.

De opdracht van de 17-voudig Rode Duivel is héél duidelijk: Jong België naar het EK 2027 in Servië en Albanië loodsen. Al staat Swerts er niet alleen voor.

We’re happy to announce that Gill Swerts will continue as head coach of the Red Devils U21. Nill De Pauw, Dedryck Boyata and Bram Castro will join his staff. 🔥 pic.twitter.com/VGof71dWlZ — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) August 12, 2025

Swerts zal in zijn sportieve staf worden bijgestaan door Nill De Pauw, Dedryck Boyata en Bram Castro. Stuk voor stuk bekende namen die hun strepen in het voetbal verdiend hebben.

Vooral de naam van Boyata valt meteen op. De 31-voudig Rode Duivel stond de voorbije seizoenen nog onder contract bij Club Brugge. Bij deze is het duidelijk dat hij stopt met profvoetbal.

Wat heeft Gill Swerts te zeggen?

"Kwalificatie voor het EK in 2027 is cruciaal voor de ontwikkeling van jonge spelers", reageert Swerts op de website van de Belgische voetbalbond. "Met deze staf komt ervaring en kennis samen. Ik ben er zeker van dat we samen voor resultaten kunnen zorgen."