OFFICIEEL: Belgische voetbalbond heeft groot nieuws en brengt vier (!) aankondigingen naar buiten

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
OFFICIEEL: Belgische voetbalbond heeft groot nieuws en brengt vier (!) aankondigingen naar buiten
Foto: © photonews
Word fan van België! 2598

De Belgische voetbalbond kwam vandaag met nieuws naar buiten. Gill Swerts verlengt zijn contract als bondscoach van Jong België. En in zijn sportieve staf komen er enkele bekende namen bij.

De ommekeer is compleet. Gill Swerts leek enkele maanden geleden geen toekomst meer te hebben als bondscoach van Jong België. Vandaag maakte de Belgische voetbalbond zijn contractverlenging officieel.

De opdracht van de 17-voudig Rode Duivel is héél duidelijk: Jong België naar het EK 2027 in Servië en Albanië loodsen. Al staat Swerts er niet alleen voor. 

Swerts zal in zijn sportieve staf worden bijgestaan door Nill De Pauw, Dedryck Boyata en Bram Castro. Stuk voor stuk bekende namen die hun strepen in het voetbal verdiend hebben.

Vooral de naam van Boyata valt meteen op. De 31-voudig Rode Duivel stond de voorbije seizoenen nog onder contract bij Club Brugge. Bij deze is het duidelijk dat hij stopt met profvoetbal.

Wat heeft Gill Swerts te zeggen?

"Kwalificatie voor het EK in 2027 is cruciaal voor de ontwikkeling van jonge spelers", reageert Swerts op de website van de Belgische voetbalbond. "Met deze staf komt ervaring en kennis samen. Ik ben er zeker van dat we samen voor resultaten kunnen zorgen."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Gill Swerts

Meer nieuws

Hasi gaat roteren: Anderlecht laat sterkhouders thuis voor trip naar Moldavië

Hasi gaat roteren: Anderlecht laat sterkhouders thuis voor trip naar Moldavië

23:00
Vanaken velt zijn oordeel over Rangers, maar is ook kritisch na zege tegen Salzburg Reactie

Vanaken velt zijn oordeel over Rangers, maar is ook kritisch na zege tegen Salzburg

22:45
Voormalige speler van Standard moet zeven jaar (!) naar de gevangenis

Voormalige speler van Standard moet zeven jaar (!) naar de gevangenis

22:30
"Of dit een referentiewedstrijd was?" Seys helder over Club Brugge na remontada Reactie

"Of dit een referentiewedstrijd was?" Seys helder over Club Brugge na remontada

22:10
2
🎥 Voetbal is een feest! Schitterende beelden van KV Kortrijk-aanhang die door straten van Deinze marcheert

🎥 Voetbal is een feest! Schitterende beelden van KV Kortrijk-aanhang die door straten van Deinze marcheert

22:00
1
🎥 Club Brugge zet scheve situatie helemaal recht tegen Salzburg en stoot toch door in de Champions League

🎥 Club Brugge zet scheve situatie helemaal recht tegen Salzburg en stoot toch door in de Champions League

21:24
'Manchester City wil deze speler evenveel betalen als Haaland'

'Manchester City wil deze speler evenveel betalen als Haaland'

21:20
Matz Sels reageert op nominatie voor Yashin Trofee tijdens uitreiking van Ballon d'Or

Matz Sels reageert op nominatie voor Yashin Trofee tijdens uitreiking van Ballon d'Or

21:00
Een Anderlechtse zomeraanwinst die nog heel wat tijd nodig zal hebben, ondanks dat de verwachtingen hoog waren

Een Anderlechtse zomeraanwinst die nog heel wat tijd nodig zal hebben, ondanks dat de verwachtingen hoog waren

20:40
'Manchester City wil verrassen en meldt zich bij Real Madrid voor absolute sterspeler'

'Manchester City wil verrassen en meldt zich bij Real Madrid voor absolute sterspeler'

20:20
Op zoek naar geld voor Olivier Renard: we zochten (én vonden) 45 miljoen voor de sportief directeur van Anderlecht

Op zoek naar geld voor Olivier Renard: we zochten (én vonden) 45 miljoen voor de sportief directeur van Anderlecht

20:00
5
Wachten op de beslissing van één persoon: transfer van Ordoñez hangt af van deze miljardair

Wachten op de beslissing van één persoon: transfer van Ordoñez hangt af van deze miljardair

19:40
De deal is helemaal rond: 'Grealish verlaat Manchester City en gaat voor deze Engelse traditieclub voetballen'

De deal is helemaal rond: 'Grealish verlaat Manchester City en gaat voor deze Engelse traditieclub voetballen'

19:20
Iedereen praat over zijn prijskaartje van 20 miljoen, maar... Senne Lammens heeft zelf ook nog iets te zeggen

Iedereen praat over zijn prijskaartje van 20 miljoen, maar... Senne Lammens heeft zelf ook nog iets te zeggen

19:00
2
Cercle-coach Cinel krijgt heel opvallende rol tijdens... CL-wedstrijd van Club Brugge

Cercle-coach Cinel krijgt heel opvallende rol tijdens... CL-wedstrijd van Club Brugge

18:40
Vertrekt hij dan toch? Nieuwe ontwikkeling in dossier rond Yari Verschaeren

Vertrekt hij dan toch? Nieuwe ontwikkeling in dossier rond Yari Verschaeren

18:20
7
Junya Ito bezorgt KRC Genk en zijn fans meteen goed nieuws

Junya Ito bezorgt KRC Genk en zijn fans meteen goed nieuws

18:00
Knaltransfer in de maak voor Donnarumma? Manchester City zet United onder druk, al is er nog een probleem

Knaltransfer in de maak voor Donnarumma? Manchester City zet United onder druk, al is er nog een probleem

17:40
🎥 Kevin De Bruyne blijft Napoli-supporters verrassen

🎥 Kevin De Bruyne blijft Napoli-supporters verrassen

17:20
2
Antwerp heeft versterking helemaal beet: ervaren verdediger tekent contract op de Bosuil

Antwerp heeft versterking helemaal beet: ervaren verdediger tekent contract op de Bosuil

17:00
4
Junya Ito maakt KRC Genk-fans meteen warm en spreekt titelambities uit

Junya Ito maakt KRC Genk-fans meteen warm en spreekt titelambities uit

16:30
9
Dedryck Boyata stopt met voetballen en neemt opmerkelijke rol bij Rode Duivels op zich

Dedryck Boyata stopt met voetballen en neemt opmerkelijke rol bij Rode Duivels op zich

13:46
Welkom in de Ligue 2: een eerste grote teleurstelling voor Karel Geraerts met Reims

Welkom in de Ligue 2: een eerste grote teleurstelling voor Karel Geraerts met Reims

16:00
Gevoelige transfer écht in de maak: ex-Anderlecht-speler wil zelf naar Club Brugge

Gevoelige transfer écht in de maak: ex-Anderlecht-speler wil zelf naar Club Brugge

15:30
5
Meteen prijs voor Robail in spectaculaire wedstrijd van RWDM: "Motiveren na tegengoal"

Meteen prijs voor Robail in spectaculaire wedstrijd van RWDM: "Motiveren na tegengoal"

15:15
Steven Defour zag drie namen indruk maken dit weekend: "Hij leidde Club Brugge naar de overwinning"

Steven Defour zag drie namen indruk maken dit weekend: "Hij leidde Club Brugge naar de overwinning"

15:00
2
Hoe de voorbeelddossiers bij Club Brugge (en ook Union) goed zijn voor alle Belgische clubs

Hoe de voorbeelddossiers bij Club Brugge (en ook Union) goed zijn voor alle Belgische clubs

14:40
4
Deal rond? 'Union Saint-Gilloise heeft nieuwe aanvaller beet'

Deal rond? 'Union Saint-Gilloise heeft nieuwe aanvaller beet'

14:20
4
'RAAL La Louvière huurt aanvaller van Saudische club'

'RAAL La Louvière huurt aanvaller van Saudische club'

13:45
Patrick Goots ziet groot vraagteken bij Antwerp: "Dat houdt me bezig"

Patrick Goots ziet groot vraagteken bij Antwerp: "Dat houdt me bezig"

13:30
1
Michiel Jonckheere looft eigen speler: "Beste speler van tweede klasse"

Michiel Jonckheere looft eigen speler: "Beste speler van tweede klasse"

13:15
1
Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk

Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk

13:00
6
Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen

Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen

12:20
10
Done deal: na periodes bij Lokeren en Oostende valt Belgisch doek definitief voor aanvaller Club Brugge

Done deal: na periodes bij Lokeren en Oostende valt Belgisch doek definitief voor aanvaller Club Brugge

12:00
Wanneer zien we het Dolbertaccini-duo bij Anderlecht? "Fans willen gewend raken aan winnen"

Wanneer zien we het Dolbertaccini-duo bij Anderlecht? "Fans willen gewend raken aan winnen"

11:50
4
📷 Vriendin Cristiano Ronaldo kondigt groot nieuws aan ... met kleinood van meer dan vier miljoen euro

📷 Vriendin Cristiano Ronaldo kondigt groot nieuws aan ... met kleinood van meer dan vier miljoen euro

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 04/09 Wales Wales
Georgië Georgië 04/09 Turkije Turkije
Slovakije Slovakije 04/09 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 04/09 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 04/09 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 België België
Bulgarije Bulgarije 04/09 Spanje Spanje
Litouwen Litouwen 04/09 Malta Malta
Moldavië Moldavië 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 05/09 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 05/09 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 05/09 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 05/09 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 05/09 Kosovo Kosovo
Italië Italië 05/09 Estland Estland
IJsland IJsland 05/09 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 05/09 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland

Nieuwste reacties

sebw sebw over Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram Obiku Obiku over Vertrekt hij dan toch? Nieuwe ontwikkeling in dossier rond Yari Verschaeren Birger J. Birger J. over Club Brugge - Red Bull Salzburg: 3-2 SeniorClub SeniorClub over 🎥 Voetbal is een feest! Schitterende beelden van KV Kortrijk-aanhang die door straten van Deinze marcheert Boktor Boktor over Op zoek naar geld voor Olivier Renard: we zochten (én vonden) 45 miljoen voor de sportief directeur van Anderlecht FC Bruges Fanatic FC Bruges Fanatic over "Of dit een referentiewedstrijd was?" Seys helder over Club Brugge na remontada Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Junya Ito maakt KRC Genk-fans meteen warm en spreekt titelambities uit Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp heeft versterking helemaal beet: ervaren verdediger tekent contract op de Bosuil Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Iedereen praat over zijn prijskaartje van 20 miljoen, maar... Senne Lammens heeft zelf ook nog iets te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved