'RSC Anderlecht is nog niet voldaan en wil extra versterking in huis halen'

RSC Anderlecht verloor afgelopen weekend met 2-3 van Zulte Waregem en heeft daardoor toch een kleine knauw opgelopen. Mogelijk gaat het deze week nog een keertje de transfermarkt op voor een extra versterking.

RSC Anderlecht heeft al heel wat versterkingen in huis weten te halen de voorbije weken en maanden. Toch lijkt het volgens Het Laatste Nieuws nog steeds niet verzadigd.

Olivier Renard moet de markt afspeuren voor Anderlecht

Zeker achterin zou er nog wel wat kwaliteit en ervaring bij mogen komen. De spelers die de voorbije weken in de defensie stonden, maakten niet altijd een even goede indruk.

Dat Jan Vertonghen gestopt is, is een flinke slok op de borrel. Een heel ervaren verdediger die alle anderen tot de orde kan roepen heeft Anderlecht op dit moment niet.

Wie wordt de nieuwe verdediger van RSC Anderlecht?

En dat profiel zoeken ze dus volgens de krant. Al is het natuurlijk niet makkelijk om zomaar iemand te gaan vinden die aan de vereisten tegemoet komt. Temeer zo'n speler ook een prijskaartje heeft.

Met de wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol deze week en daarna nog twee wedstrijden in de Conference League-voorrondes wordt het sowieso ook nog een drukke paar weken voor paars-wit. Geen Europese groepsfase spelen zou de positie van Besnik Hasi nog meer onder druk zetten.