Voormalige speler van Standard moet zeven jaar (!) naar de gevangenis

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Voormalige speler van Standard moet zeven jaar (!) naar de gevangenis
Ronnie Stam heeft een gevangenisstraf van zeven jaar gekregen. De Nederlander liet zich in met cocaïnehandel.

Ronnie Stam droeg tussen 2013 en 2015 het shirt van Standard. De Nederlander liet geen onuitwisbare indruk achter op Sclessin, maar kwam toch in een slordige dertig wedstrijden in actie.

In 2016 nam Stam afscheid van het profvoetbal. De Nederlander telde na een laatste avontuur bij NAC Breda 41 lentes. Na zijn actieve carrière ging het echter bergaf.

Criminaliteit

Stam liet zich sindsdien in met criminaliteit. In juni begon het proces tegen de Nederlander voor grootschalige cocaïnehandel.

Het Nederlandse parket eiste een gevangenisstraf van dertien jaar. Het is uiteindelijk een effectieve opsluiting van zeven jaar geworden.

Bewijsmateriaal

Het Nederlandse gerecht beschikte over duidelijk bewijsmateriaal dat Stam samen met zijn broer zo'n twee ton cocaïne had ingevoerd uit Chili. Uiteindelijk werd hij veroordeeld voor amper twintig kilo.

Standard
Ronnie Stam

