Martine Prenen brengt haar verhaal over Eddy Snelders: "In werkelijkheid zat er iets anders achter dat gedrag"

Eddy Snelders wacht momenteel op de uitspraak in beroep van zijn vonnis. In tussentijd kwam Martine Prenen met haar verhaal naar buiten.

Martine Prenen is bij het grote publiek gekend als (voormalige) televisiepresentatrice. De 61-jarige Antwerpse is tevens één van de slachtoffers van Eddy Snelders.

Zo werd Prenen gefilmd tijdens haar verblijf in het vakantiehuis van Snelders in de Ardennen. Ze doet er enkele opmerkelijke onthullingen.

Eddy Snelders is lief, gastvrij en grappig. Maar in werkelijkheid zat er iets anders achter dat gedrag

"Snelders is lief, gastvrij en grappig", aldus Prenen in Het Laatste Nieuws. "Maar in werkelijkheid zat er iets anders achter dat gedrag."

Zo vertelt Prenen dat Snelders bij bezoeken aan de Ardennen steevast kaarsjes aan stak en de open haard deed branden. Wou de voormalige Rode Duivel op die manier in alle stilte de camera's activeren?

In Spanje om te feesten

Daarnaast kan Prenen er niet mee om dat Snelders na het publiek uitlekken van de feiten naar Spanje trok om er te feesten. "Niet dat hij nooit meer mag lachen. Maar het wringt wel."

